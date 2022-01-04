Tarhan: Milli Piyango özelleştikten sonra hep kasa kazanıyor

04 Ocak 2022 Salı, 11:35

Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Ancak dört adet biletten sadece biri satıldığı ortaya çıktı. Satılmayan biletlerin toplam ikramiyesi olan 90 milyon lira ise kasaya devretti.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan aynı durumun 2019 yılbaşı çekilişinde de yaşandığına dikkat çekerek “Milli Piyango özelleştikten sonra hep kasa kazanıyor” dedi.

"GELİR AZALDI AMA HEP ŞİRKET KAZANIYOR"



Tarhan TBMM'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlete gelir sağlayan şans oyunları önce Varlık Fonu'na sonra da iktidara yakın bir şirket ve ortağına devredildi. Devlette şeffaflık kalmadı. Çekilişleri Sisal-Şans yapmaya başladıktan sonra hem satışlar, hem de gelir düştü. Milli Piyango'yu zarar ediyor diyerek özelleştirdiler. Gelinen noktada ise gelir azaldı ama hep şirket kazanıyor"

SATIŞLAR YÜZDE 74 AZALDI

2019'da 54 milyon piyango bileti satıldığını, özelleştirmenin ardından ise 2020'deki rakamın 14 milyonda kaldığını belirten Tarhan, "Satışlar yüzde 74 azaldı. 2017'deki 683 milyon 426 bin TL'lik devletin kasasına giren gelir, 2020'de şirket için 111 milyon 357 bin TL'ye indi. Özelleştirme yapılırken gelir ortaklığı öngörülmüş olsa da devletin kasasına gelen bir gelir var mı bu da bilinmiyor. Bu yıl 2 milyar liralık bilet sattığı açıklanan şirket, sadece 500 milyon TL'lik ikramiye dağıttı ve büyük ikramiye aslında şirkete çıktı" dedi.