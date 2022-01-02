Milli Piyango İdaresi'nin aramaları Sayıştay raporunda

02 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 2020 yılı Sayıştay raporunda, kurumun internette oynatılan yasadışı bahisle mücadele konusunda “yetersizliğine” dikkat çekildi. Rapora göre MPİ altında bulunan Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı “internet arama motorlarında ‘kumar, çok kazandıran kumar, güvenilir kumar...’ gibi sorgulamalar yapıp çıkan sitelerin ekran görüntülerini Bilgi Teknoloji Kurumu’na (BTK) gönderip şikâyet etti.” Sayıştay bu işlemi “sıradan bir vatandaşın da yapabileceğini” vurgulayarak “MPİ’nin yasadışı bahisle mücadelede yetkisinin artırılması gerektiğini” vurguladı.

Ayrıca raporda “Sanal kumar ve bahis sitelerinin üyelik ve giriş işlemleri ile oyuncu-işletici arasında para transferinin nasıl yapıldığı, hangi banka, hangi ödeme araçları, hangi yol ve yöntemlerin kullanıldığı konularında araştırma ve inceleme yapılmadan, sadece sitelere erişim engeli uygulanmakla da sanal kumarı önlemede yeterince başarı sağlanamadığı anlaşılmıştır” ifadelerine de yer verildi.

‘YETKİLERİ GENİŞLETİLMELİ'

Sayıştay raporunda, bu nedenlerle MPİ’nin yasadışı bahisle mücadele yetkisinin artırılması tavsiye edilerek “MPİ’nin canlı oyun salonlarında oynatılan kumar ve talih oyunları işletmelerinin denetimi ile ilgili yetkilerin; sanal kumarla mücadeleyi ve kamu-özel sektör koordinasyonunu kapsayacak şekilde genişletilmesi, idarenin insan kaynaklarının nitelik, nicelik ve yetki bakımından yasadışı kumarla etkin mücadeleyi kapsayacak şekilde geliştirilmesi hususlarında girişimlerde bulunulması önerilir” denildi.