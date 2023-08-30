Tarikatların kıskacındalar: Batman’da 7-10 yaşlarındaki çocuklara namaz kılma programı düzenlendi

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Batman’da Bilge Eğitim Derneği öncülüğünde 12 dini sivil toplum kuruluşunun desteği ile 2011 yılında kurulan ve bölge illerinde temsilcilikler kuran “Kur’an Nesli Plartformu” cami ve kuran kurslarına giden küçük yaştaki çocuklara namaz kılma programı yaptırdı.

Kur’an Nesli Platformu Van İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Hayat Namazla Güzeldir’ etkinliğinde ise namaz kılma programı düzenlendi, etkinliğe kentteki Kuran kurslarına devam eden çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Takkelerle ezan okutulan ve namaz kıldırılan çocukların her şeyden habersiz davranışlar sergilemesi ise dikkat çekti.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Başkan Yardımcısı Ahmet Faruk Çevik’in de katıldığı programda okunan Kur’an tilavetinden sonra bir çocuk tarafından ezan okundu. Çimenlik alanda kız ve erkek çocuklar ayrı saflarda namaza durdu. Bir çocuk imam tarafından namaz kıldırıldı.

