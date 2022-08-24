Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakinde çift koltuksuz AKP’li kalmadı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:36

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin yönetim kurulları çift maaşlı isimlerle dolduruldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeynep Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürü Muhammed Çetin, Bereket Emeklilik’in; KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi ise Bereket Sigorta’nın yönetimine atandı.

Her üç isim kamudaki görevlerinin yanı sıra Bereket’ten de aylık 12 bin TL huzur hakkı alıyor. İktidarın eski ve yeni siyasetçileri, bürokratları, AKP'lilerin yakınlarını zenginleştirme aracı olarak yönetim kurulu üyeliklerini kullanma alışkanlığı kamunun hemen her alanına yayıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakleri Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik şirketlerinin yönetimleri de AKP’li bürokratlarla dolduruldu. BirGün’ün ulaştığı bağımsız denetim raporları, TK Kooperatifleri iştiraklerinin yönetimindeki çift maaşlı isimleri gözler önüne serdi.

KYK’DE DAİRE BAŞKANI

Bereket Sigorta Anonim Şirketi’nin beş kişiden oluşan yönetim kurulunda Rüveyda Çiftçi de görev yapıyor. Çiftçi’nin Bereket Sigorta’daki görevinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak da görev yaptığı öğrenildi. Çiftçi’nin şirket yönetimine 6 Mayıs’ta atandığı bildirildi. Bereket Sigorta’da 2022 yılı aylık huzur hakkı ücreti ise 12 bin TL olarak belirlendi. Ülke yoksullukla boğuşurken çift maaşlar sık sık eleştiri konusu oluyor.

OLMADIKLARI MASA YOK

Bereket Emeklilik’e ve Bereket Sigorta’ya yapılan atamalar "Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Yönetim kurullarına Rüveyda Çiftçi, Zeynep Müjde Sakar ve Muhammed Çetin atandı. Bu kişilerin diğer görevleri ise şöyle:

Zeynep Müjde Sakar: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

2011 yılında AKP 24’üncü Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı oldu. 2012 yılında AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak listeye girdi. 2013-2015 yılları arasında AKP Ankara İl Başkanlığı AR-GE’den Sorumlu Ana Kademe İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Ağustos 2018 tarihinde AKP Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Muhammed Çetin: Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürlüğü’ne getirildi. Merkez Bankası A.Ş’de de danışmanlık yapıyor.

Rüveyda Çiftçi: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı.