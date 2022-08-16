Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'buğday hasadı' paylaşımına CHP'li Karasu'dan yanıt: 'Yüz gülmüyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Sivas’ta buğday hasadının yüz güldürdüğünü iddia ederek 800 bin ton üzerinde rekolte beklendiğini belirtti. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu verdiği yanıtta, kuraklıktan dolayı birçok çiftçinin mağdur olduğunu vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürüyor, 800 bin ton üzerinde rekolte bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
Aynı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin “Bu yıl ülkemizde 20 milyon ton buğday rekoltesi öngörüyoruz. Kendi iç ihtiyacımızı karşılayabilme konusunda hiçbir problemimiz yoktur” sözleri de yer aldı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu sosyal medya hesabından, bakanlığın paylaşımına yanıt verdi.
Karasu, "Sayın Vahit Kirisci bakanlığınızın iddiasının aksine Sivas'ta buğday hasadında yüz gülmüyor" dedi. "Neden mi?" sorusunu yönelten Karasu şunları kaydetti:
-Kangal ve Altyınyayla'da kuraklıktan dolayı çiftçi mağdur.
-Birçok bölgede buğday hasat dönemine gelemedi.
-Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday alımı için son günü 1 Eylül olarak belirledi.
Sayın @VahitKirisci, bakanlığınızın iddiasının aksine Sivas'ta buğday hasadı yüz gülmüyor.— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) August 16, 2022
Neden mi?
- Kangal ve Altyınyayla'da kuraklıktan dolayı çiftçi mağdur.
- Birçok bölgede buğday hasat dönemine gelemedi.
-@OfisTMO, buğday alımı için son günü 1 Eylül olarak belirledi. https://t.co/VogUeFce80
Video Haberler
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Ece Erken bayıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi