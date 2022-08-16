Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'buğday hasadı' paylaşımına CHP'li Karasu'dan yanıt: 'Yüz gülmüyor'

16 Ağustos 2022 Salı, 16:04

Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürüyor, 800 bin ton üzerinde rekolte bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Aynı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin “Bu yıl ülkemizde 20 milyon ton buğday rekoltesi öngörüyoruz. Kendi iç ihtiyacımızı karşılayabilme konusunda hiçbir problemimiz yoktur” sözleri de yer aldı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu sosyal medya hesabından, bakanlığın paylaşımına yanıt verdi.

Karasu, "Sayın Vahit Kirisci bakanlığınızın iddiasının aksine Sivas'ta buğday hasadında yüz gülmüyor" dedi. "Neden mi?" sorusunu yönelten Karasu şunları kaydetti:

-Kangal ve Altyınyayla'da kuraklıktan dolayı çiftçi mağdur.

-Birçok bölgede buğday hasat dönemine gelemedi.

-Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday alımı için son günü 1 Eylül olarak belirledi.