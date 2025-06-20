Tartışmalı 'zeytinlik' maddesi, 24. saatte komisyonda kabul edildi

AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu ve yoğun tepkilere neden olan, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde kabul edildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, zeytinlik alanlarının enerji ve madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere AKP’li Mustafa Varank başkanlığında dün toplandı.

24 SAAT SONRA O MADDE KABUL EDİLDİ

Dün saat 10.00'da başlayan komisyon görüşmeleri hala devam ediyor.

Son olarak, tartışmalı "zeytinlik maddesi" muhalefetin tüm itirazlarına rağmen komisyonda kabul edildi.

YASA NELER GETİRECEK?

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan kanun teklifi, kamuoyunun ve çevre savunucularının tepkisine neden oldu.

Teklifin en tartışmalı maddesi olan 11’inci maddesine göre, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülebilecek.

Çevre örgütlerine göre birçok alanda maden şirketlerine kolaylıklar tanıyan teklifin yasalaşması büyük bir doğa tahribatı yaratacak.

ZEYTİNLİKLER MADENCİLİK FAALİYETLERİNE AÇILACAK

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na bugün gelen torba yasa teklifinin kabul edilmesi halinde birçok zeytinlik alan madencilik faaliyetlerine açılacak.

Ruhsat sahibi şirketlerin, başta Muğla olmak üzere bazı alanlardaki zeytinliklerde madencilik yapabilmesinin önünü açan yasa teklifi aynı zamanda ÇED süreçlerini hızlandırıyor ve şirketlerin ÇED sürecinde diğer izinleri almasına olanak tanıyor.

Yasa teklifi zeytinlik alanların yanı sıra özel çevre koruma bölgeleri, Milli Parklar Yasası’na göre korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile kültür ve SİT alanları gibi bölgelerde yürütülecek maden ve enerji projeleriyle ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nü (MAPEG) yetkili kılıyor. Buna göre, bu alanlarda yürütülecek madencilik faaliyetlerine ruhsat verilmesi için MAPEG ilgili kurumlardan görüş isteyecek. 4 ay içinde yanıt alınamazsa, ruhsat izni verilmiş sayılacak.

KAÇAK MADENLER "AFFEDİLECEK"

Bunun yanı sıra, teklif yasalaşırsa stratejik ve kritik madenlerde acele kamulaştırma yapılabilecek ve kamulaştırma kararları ‘tapu’ sayılacak.

Yasa teklifinde yer alan en önemli maddelerden biri de kaçak madenlerin affedilmesini kapsıyor. Buna göre yapı ruhsatı almadan işletmeye geçmiş olan enerji yatırımlarından bu belgeler istenmeyecek, üretim devam edecek. Bir diğer deyişle, kaçak madenlere af getirilecek ve yıkım kararları ile daha önce verilen cezalar uygulanmayacak.