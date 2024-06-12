Tasarruf için araç satmakla övündü

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanı seçilen AKP’li Dr. Ali Kamil Soyuak, kendisinden önce belediye başkanlığı yapan CHP’li Münir Mustafa Özacar’ın kullandığı 4 milyon lira değerindeki makam aracını “tasarruf” adı altında satışa çıkarmasıyla övündü. Soyuak’ın güncel araç fiyatlarından haberinin olmadığını düşündüren hamle, AKP’li isimlerin kullandığı lüks makam araçlarını akıllara getirdi. Samsun’da geçtiğimiz dönemde belediye başkanlığı görevini yürüten AKP’li Mustafa Demir, 2023’te 7 milyon 500 bin liralık lüks makam aracı almasıyla gündeme gelmişti.

ERBAŞ DA A8 KULLANIYORDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da makam aracı olarak değeri 15 milyon lira olan Audi A8 kullanıyordu. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Devlet bir sürü yerde sınırsız harcama yaparken, makam aracı saltanatı devam ederken Gelibolu Belediye başkanının aracı ilana çıkarmasının şov amaçlı yapıldığını düşünüyorum” dedi.