Taşeron işçiye oyalama

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 04:00

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenleme Aralık 2017’de KHK ile yapıldı. Bu işçiler 2018’de kadroya alındı. Ancak kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) yaklaşık 70- 80 bin işçi kapsam dışında bırakıldı. İktidar tepkiler üzerine bu işçilerin de kadroya alınacağı sözünü verdi. Yıllar geçti ancak bu vaat gerçekleşmedi.

Konunun tekrar gündeme geldiği son kamu toplu iş sözleşmelerinde de durum değişmedi, işçilere yine “söz” verildi. Protokolde “yasal düzenleme çalışmalarına devam edilecektir” denildi.

SORUN İTİRAF EDİLDİ

İktidar, seçim öncesinde geçici işçilerin de kadroya geçirilmesine yönelik düzenleme yapmıştı. Ancak söylendiği gibi bu işçiler hemen kadroya alınmayacak. Kamudaki kadrolu işçilerin ayrılması halinde onların yerine alınacak. Bu durum eleştiri konusu olmuştu. Sözleşmede sorunlar kabul edildi. 2018 yılındaki kadro düzenlemesinde belediyelerdeki taşeron işçiler kadroya değil belediye şirketlerine geçirilmişti. Bu işçiler bir çeşit ikramiye olan “ilave tediye” alamıyor

