Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’dan doğum günü dileği: ‘Hemen eve gel’
Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kızları Vera ile birlikte Tayfun Kahraman’ın doğum gününü kutladıkları bir video paylaştı. Babası adına mumu üfleyen Vera Kahraman babasının hemen eve dönmesini diledi.
Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman 43 yaşına girdi. Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, kızları Vera ile birlikte Tayfun Kahraman’ın doğum günü için bir video yayınladı.
Pastanın mumunu üfleyen Vera, babasının hemen evine dönmesini diledi.
Meriç Kahraman sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
“Canım Tayfun,
Bu 14 Mayıs birbirimizden ayrı geçirdiğimiz üçüncü doğum günün.
Vera; herkesin bildiği masumiyetine güvenle, senin yerine ve senin için tertemiz bir dilekte bulundu.
Masamızda yerin hala boş…
Sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlarında; hep birlikte olalım. Vera’nın dileği kabul olsun; “hemmen evvel” eve gel..”
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