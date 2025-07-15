TBB Başkanı Sağkan'dan 'Ahmet Özer' açıklaması: 'Esenyurt'ta kayyum atama işleminin hukuki dayanağı kalmadı'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilmiştir. Haliyle kayyım atama işleminin hukuki dayanağı kalmamış olup Belediye Meclisinin bir başkan vekili seçmesi gerekir" ifadesini kullandı.

"BELEDİYE MECLİSİ’NİN BİR BAŞKAN VEKİLİ SEÇMESİ GEREKİR"

Sağkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilmiştir. Belediye Kanunu’na göre İçişleri Bakanı’nın bir belediye başkanlığı için doğrudan kayyım ataması, 'terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık' suçları sebebiyle tutuklanması durumu için öngörülmüştür. Haliyle kayyım atama işleminin hukukî dayanağı kalmamış olup Belediye Meclisi’nin bir başkan vekili seçmesi gerekir."