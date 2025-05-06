TBB Başkanvekili Karalar’dan SGK borçları tepkisi: ‘Sonuç alamazsam Erdoğan’la görüşeceğim’

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:35

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:35

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Karalar, Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin mali yapısının bozulduğunu vurgulayarak sorunların çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası ve TOKİ yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

Belediyelerin sorunlarının giderek derinleştiğini ifade eden Karalar, “Ekonomik şartlar herkesi etkilediği gibi belediyeleri de etkiliyor” dedi. Direkt kaynağından kesilen SGK borçlarıyla İller Bankası payının belediyeleri zorladığının altını çizen Karalar, “Borçların çok yüksek faizle tahsil edilmesi sadece CHP’li belediyeleri değil, bütün belediyeleri sıkıntıya sokuyor. Biz de anlatıyoruz. Sonuçta bu paralar, milletin hizmetinden kesiliyor. Emtia farkları olağanüstü arttı, gelirler aynı oranda artmadı. Ben bu duruma, ‘Engelleyici politika’ demesem bile halk bunu böyle okuyor. Örneğin, projeler onaylansa dahi kredilerin onaylanmadığı bir gerçek” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET HİÇBİR ZAMAN BÖYLE YAPMADI’

Söz konusu sorunların AKP ve MHP’li belediyeleri de etkilediğine dikkat çeken Karalar, “Birikmiş borçları bu şekilde kesmek doğru değil. Devlet hiçbir zaman böyle yapmadı. Birikmiş borçları yaydı, geçmiş faizleri sildi ya da yarı yarıya düşürdü. Düşük faizle ödemeyi kolaylaştırdı. Bunu yapsın, ondan sonra belediyeler SGK’ya vergi yatırmazsa kessin. Ama ilk önce dağ gibi birikmiş borçları yapılandırmalı” diye konuştu.

Sorunlara ilişkin yetkililerle görüşmelerine de değinen Karalar, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede belediyelerin gelirini artırıcı politikaların yaşama geçirilmesi önerisinde bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da randevu istediğini belirten Karalar, sonuç alamazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyeceğini ifade etti. Karalar, “Cevdet Yılmaz ile kesintilerin yarattığı olumsuzlukları ve gelir artışını, belediyelerin mevcut gelir durumunu konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce belediye başkanlığı yaptığı için yaşadığımız sorunları daha iyi anlar diye düşünüyoruz. Ona da kesintilerin yarattığı olumsuzlukları anlatırız. Çözümü var çünkü” dedi.