TBB ile bakanlığın ilk görüşmesi olumlu geçti

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetiyle ilk görüşmesi önceki gün Ankara’da yapıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre görüşmeler olumlu bir havada geçti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda iki taraf da borçların ödenme yöntemleri konusunda ortak noktada buluşmayı amaçladı. TBB tarafı, bakanlık heyetine belediyelerin borçlarını ödeme noktasındaki kararlılık ve isteğini iletti. Borçların ödenmesi konusunda ödenebilirlik ve yapılandırma kolaylıklarının görüşüldüğü toplantının sonucunda TBB, tüm belediyelerden görüş ve öneri istedi. Öneriler ışığında heyetler 28 Ocak’ta yeniden bir araya gelecek. Heyetler, belediyelerin öneri ve isteklerini masaya yatıracak.