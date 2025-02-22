TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun adaylığının kesinleşmesi sonrası sırada ne var: CHP'de yeni planlar

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:00

AKP’nin CHP’yi hedef alacağı artık tüm netliğiyle ortaya çıkmıştı. CHP, bir karşılık vermeliydi, Özel’in konuşmalarına bile bu ruh hali yansıdı: Savaşı görüyoruz ve kabul ediyoruz. Şimdi CHP, yaptığı planı uyguluyor ve yeni planlamalar yapıyor. Parti kulislerinden yansıyanlar böyle.

Önseçimle başlayalım. Karar alındıktan sonra zorluklar ve engeller belirlendi, çözüm yolları araştırıldı, herkesin katılmadığı bir iki uygulama tatlıya bağlandı, bir aşamaya gelindi. 23 Mart’ta CHP belki de tarihinin en büyük önseçimini yapacak. Ramazan ayına denk gelmesinin zorlukları var. Tek aday olmasının zorlukları olabilir. CHP üyelerinin katılım konusunda özendirilmesi için şimdiden il başkanları çalışmaya başladı. Özellikle üyelerin yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerde farklı yöntemlerin geliştirilmesine çalışılıyor. Kimi il başkanı, sahura kadar sandıkları açık tutmayı planlıyor.

TBMM GRUBUNA TAŞINACAK

Bu satırların yazıldığı sırada İmamoğlu’nun adaylığı için verilen imza sayısı 110’u geçmişti. Toplamının 110-120 aralığında olması bekleniyor. Ardından İmamoğlu, Ankara’ya gelecek ve milletvekilleriyle buluşacak. Desteklerinden dolayı teşekkür edecek. Sonra İmamoğlu’nun adaylığı CHP’nin TBMM grubuna taşınacak. Buradan da geçmesiyle İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması kesinleşecek. Bu süreçte bir sorun beklenmiyor.

Peki imza veren milletvekili sayısı nasıl bu kadar yüksek oldu? Birincisi milletvekillerinin partiye, geleneklerin duydukları saygı. İktidarın bu kadar saldırdığı CHP’de içeriden bir tavır geliştirmenin sorumluluğunu kimse alamadı. Eğer isimler açıklanırsa, imza veren milletvekilleri arasından beklenmedik olarak nitelendirilecekler çıkar. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla öne çıkan bazı isimler gibi. Bazı milletvekilleri süreci onaylamasalar bile, daha geniş değerlendirmeler yaptılar. Birincisi partinin saldırı altında olması ise diğer unsurlardan biri de parti örgütü. İlini, delegelerini, partinin yerel yöneticilerini arayıp ağırlıklı olarak “İmza ver” yönündeki telkinlere uyanlar da oldu.

Adaylaşmasının ardından İmamoğlu hem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı hem Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı hem de CHP cumhurbaşkanı adayı olacak. Hangi görevler nasıl yerine getirilecek, nasıl bir takvimlendirme olacak? Bu sorulara yanıt bulabilmek için çalışmalar ve planlamalar sürüyor. Temel hedef, hiçbir görevin boşlukta kalmaması. Yani iki yıl içinde İmamoğlu’nun, CHP’nin fire vermeden, yara almadan seçime hazırlanması ve girmesi gerekiyor. Bunun altyapısını hazırlamak için bazı CHP kurmayları epeyce önceden kafa yormaya başlamış. İmamoğlu’nun adaylaşmasının ardından CHP genel merkezine bazı eklemeler olabilir. Çünkü artık partinin adayı olacak.

