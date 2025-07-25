TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan partilere 'komisyon' yazısı: Üye dağılımı belli oldu

"Terörsüz Türkiye" adlı altında başlatılan süreç kapsamında Meclis'te kurulacak komisyonun üye dağılımı belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece yönelik kurulacak 51 kişilik komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

AY SONUNA KADAR SÜRE

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece yönelik TBMM'de kurulacak 51 kişilik komisyon için siyasi parti gruplarından 31 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar isim istedi