TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i kabul etti

Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:01

Güncelleme: 06.12.2023 - 18:28

TÜRKSOY’un kuruluşunun 30. yıl dönümünü tebrik eden Kurtulmuş, Türk dünyasını bir araya getiren, Türk kültürünü tanıtan kurumların önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.

Türk dünyasının kendi arasında işbirliğini artırmasının dünya barışı için de bir imkan ve fırsat olduğunu belirten Kurtulmuş, Türk kültürünün tanıtımı konusunda TBMM olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da yer aldı.