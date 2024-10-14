TBMM Başkanı Kurtulmuş’a istifa çağrısı

Anayasa’nın ilk 4 maddesinin “değişmesi gerektiğini” belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösteren eski CHP Milletvekili Levent Gök, Kurtulmuş’u istifaya çağırdı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’a istifa çağrısı
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:52

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın ilk dört maddesine ithafen “Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Eski CHP Milletvekili Levent Gök, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Kurtulmuş’un bu sözlerini eleştirerek “TBMM Başkanı, Anayasa 94 ve Meclis İçtüzüğü 64. Madde uyarınca tartışmalara katılamaz. Başkan Kurtulmuş, Anayasa tartışmaları ile ilgili açıklamasıyla Anayasa’yı ihlal etmiştir. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı hareket eden TBMM Başkanı’nın istifası gerekir” dedi.


Etiketler: #Levent Gök #Numan Kurtulmuş #Anayasa
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler