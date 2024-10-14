TBMM Başkanı Kurtulmuş’a istifa çağrısı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:52

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:52

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın ilk dört maddesine ithafen “Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, ‘Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü’ şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Eski CHP Milletvekili Levent Gök, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Kurtulmuş’un bu sözlerini eleştirerek “TBMM Başkanı, Anayasa 94 ve Meclis İçtüzüğü 64. Madde uyarınca tartışmalara katılamaz. Başkan Kurtulmuş, Anayasa tartışmaları ile ilgili açıklamasıyla Anayasa’yı ihlal etmiştir. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı hareket eden TBMM Başkanı’nın istifası gerekir” dedi.

