TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamaya ilişkin “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu akşam İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Şentop, ayrıca yurttaşların resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtti.
Şentop’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz.”
İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 13, 2022
Aziz Milletimizin başı sağ olsun.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de patlama
- İstiklal Caddesi'nde patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin uyarı
- Akdeniz'de korkutan deprem