TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama

13 Kasım 2022 Pazar, 18:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu akşam İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Şentop, ayrıca yurttaşların resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmesi gerektiğini belirtti.

Şentop’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz.”