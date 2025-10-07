TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu! Süreçte yeni aşama: 'Yakında dinleme faslını bitireceğiz...'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörle Mücadele ve Şiddete Varan Aşırılığın Önlenmesi Üzerine Küresel Parlamenter Konferansı'na katıldı.

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin "Yakında birinci aşama olan dinleme faslını bitireceğiz ve örgütün artık silahları tamamen bırakmasıyla birlikte bundan sonraki sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin neler olabileceğini TBMM Genel Kurulu'na teklif edeceğiz. Umuyorum ki çok kısa bir zamanda dünya terörle mücadelede ya da barış çözümleri literatüründe Türkiye modeli olarak yerini alacak bir modeli bütün dünya ülkelerine arzetmiş olacağız" dedi.

Numan Kurtulmuş, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar başka ülkelerin 5-10 yılda geldiği seviyeye biz 8-9 ay içerisinde geldik. Umuyorum ki en kısa zaman da terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak" diye konuştu.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Hiçbir devletin terör meselesini tek başına çözmesi mümkün değildir. Onun için teröre karşı ortak bir mücadele zemini oluşturulması gerekmektedir. Bunun için BM'nin bu heyetini oldukça önemsiyoruz. Terörle mücadele tek yönlü bir mücadele değildir. Nasıl ki terörü oluşturan sebepler çok katmanlı ise teröre karşı mücadelede de çok katmanlı bir mücadelenin verilmesi şarttır. Terörün hiç şüphesiz demokrasi azlığıyla bir ilişkisi vardır.

Aynı şekilde terörün ekonomik geri kalmışlıkla, bölgesel geri kalmışlıkla ve birtakım eşitsizliklerle doğrudan ilişkisi vardır. Terörü sadece silahlı terörle mücadele değil aynı zamanda terörü ortaya çıkaran bu çok katmanlı nedenlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir mücadele alanı görmek yani terörün arkasında yatan nedenleri bulmak da uluslararası camianın temel sorumluluklarından birisidir."

"BU GRUPLARA SİLAH DESTEĞİ VEREN ÜLKELER BU DESTEKLERİNİ SONLANDIRMALIDIR"

"Bugün terör sadece terör örgütlerinin ellerindeki silahlardan ibaret değildir. Terörün özellikle son on yıllarda farklı türleri de karşımıza çıkmaktadır. Proxy war yani vekalet savaşları aslında uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerin kullandıkları bir uluslararası ilişkiler kartına dönüştürüldü. Terörü bu kadar büyüten, destekleyen sebeplerden birisi bazı ülkelerin vakalet savaşı adı altında bir takım menfaatlerini sağlamak için terör örgütünü silah vererek desteklemeleri, lojistik destek vererek desteklemeleri yani kendi çıkarlarına sandıkları terör örgütlerini destekleyerek uluslararası alanda mevzi kazanma gayreti içerisinde olmalarıdır.

Vekalet savaşı kavramı uluslararası ilişkiler tarihine bir kara leke gibi düşmüştür. Teröre destek veren büyük devletler eğer bu örgütlere destek vermeyi, silah vermeyi, lojistik destek vermeyi bıraksınlar bir hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz. Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum; ne gerekçeyle olursa olsun ellerini rahatlatmak, kendi dış politikalarını desteklemek için bu gruplara silah desteği veren ülkeler bu desteklerini sonlandırmalıdır.

Bir diğer terör ise özellikle son dönemde artan devlet terörüdür. Orta Doğu'da yeni bir apartheid rejimi insanlığa karşı büyük suçlar işlemeye devam etmektedir. Bugün siyonist rejimin işlediği suçlar insanlık tarihinin en utanç verici tablosudur. Bu iki yıl içinde 70 bini aşkın sivil bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere acımasızca öldürülmüştür. 7 bine yakın aile tamamen yok edilmiştir. Sürdürülmekte olan bu soykırımın geldiği son nokta ise soykırım kelimesini dahi utandıracak durumdadır. Artık açlık bile bir ölüm silahı olarak kullanılmaktadır. Böylesine büyük bir devlet terörürün en büyük terör olduğuna herhalde şüphe yoktur. Dünyanın bütün terör örgütlerini bir araya getirseniz terörist İsrail rejiminin Ortadoğu'da iki yıldır Gazze halkına karşı sürdürdüğü bu soykırımdan daha büyük bir insanlık suçu işleyemezlerdi. Bu büyük insanlık suçuna karşı insanlık cephesi harekete geçmiş ve bu büyük ayıbı ortadan kaldıracak güce ulaşmıştır."

"UMUYORUM Kİ EN KISA ZAMAN DA TERÖR TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN KALKACAK"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Terörü önlemede Türkiye modelini bugünlerde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle İmralı'da hükümlü bulunan lideri vasıtasıyla silah bırakacağını açıklamış ardından da TBMM'de 11 siyasi partinin katılımıyla görüşmeler başlamıştır. Bu görüşmelerde toplumun farklı kesimleri dinlenmiştir. Böylece bu konuyla ilgili toplumun farklı kesimlerinin yaklaşımları, teklifleri dinlenmiş ve dinlenmeye devam ediyor.

Yakında birinci aşama olan dinleme faslını bitireceğiz ve örgütün artık silahları tamamen bırakmasıyla birlikte bundan sonraki sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin neler olabileceğini TBMM Genel Kurulu'na teklif edeceğiz. Umuyorum ki çok kısa bir zamanda dünya terörle mücadelede ya da barış çözümleri literatüründe Türkiye modeli olarak yerini alacak bir modeli bütün dünya ülkelerine arz etmiş olacağız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar başka ülkelerin 5-10 yılda geldiği seviyeye biz 8-9 ay içerisinde geldik. Umuyorum ki en kısa zaman da terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak."