TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Putin ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Numan Kurtulmuş, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.
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