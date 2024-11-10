TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:29

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM9 Başkanı Kurtulmuş, Brezilya'daki G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin sorular üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa müzakereleri çok zorlu bir süreç. En başından itibaren bunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Hatta tam tersine, ben bu parlamentonun anayasa yapmaya çok daha yetkin, çok daha yakın bir parlamento olduğunu düşünüyorum. Çünkü temsil gücü çok yüksek bir parlamento, halkın yüzde 95'inin oyları Mecliste temsil ediliyor, 14 siyasi parti var, bunlardan 6 tanesinin de Mecliste grubu var. Monoloğun değil, çok sesliliğin olduğu bir parlamentoya sahibiz. Partilerimiz müzakere yöntemlerini iyi tespit eder, önyargısız, 'Ben istemem, kapıyı kapatıyorum' demeden bu konuya yaklaşırlarsa sonuç alınabileceğini düşünüyorum."

'ÖCALAN' YANITI: TÜRKİYE'Yİ RAHATLATIR

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, "Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Meclis Grup Toplantısında konuşarak terörün tamamen bittiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklaması" önerisiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin sandıktan başka hiçbir yere el atmaması, milli iradenin haricinde başka hiçbir iradeden emir, talimat almaması, onların güdümünde hareket etmemesi lazım. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ümit ederim ki terörün konuşulmadığı, terörün sıfırlandığı bir döneme geçeriz. Milletçe çok büyük bedeller ödedik, yeter artık."

'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI: ERDOĞAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Kurtulmuş erken seçimle ilgili soru üzerine de "Türkiye'nin şu anda bir erken seçim gündemi yok. Oluşmayan bir gündem üzerinden konuşmanın, siyasi tartışma yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de parlamento seçilmiş ve 2028 yılına kadar görevinin başındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2028’e kadar görevinin başındadır. Milletin verdiği, yüklediği sorumluluk budur" değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN HALA SESSİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki MHP Grup Toplantısı'nda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısının ardından gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Ancak Erdoğan, o günden bugüne kadar bu konuyla ilgili akıllardaki sorulara cevap olacak netlikte bir açıklama yapmadı.



