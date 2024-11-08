TBMM Bütçe Komisyonu'nda 'Esenyurt' çıkışı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 08.11.2024 - 15:55

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanması gündeme geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sürüyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, komisyonda söz aldı.

Zeybek, şunları söyledi:

Bu Esenyurt meselesinin altında yatan Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk, rant ve kent suçlarının olduğu bir ilçe olmasıdır. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Esenyurt'un plan nüfusu ne 500 bin. Nüfus ne şu anda? 1 milyon 400 bin. Bu nüfusa lazım olan donatı var mı? Yok. Başka ne var.

Esenyurt'ta TOKİ mağdurları 30 bin aile daire almış, olmayan katlarda daire satılmış ya da o binaların çoğu tamamlanmamış. 150 binden fazla insanı ilgilendiren bir konu ile ilgili, kaynak bütçe, ödenek ya da başka bir çözüm getirdiniz mi? 'Esenler'de 50 bin konut yapacağım' diyorsunuz. Madem ki buralarda mağdur olmuş insanlar var. Bu insanların mağduriyetinin gidermek için Esenler'deki askeri alan imara açılırken neden bunu plan içerisinde değerlendirmediniz? Çünkü burada sizin de elinizi kolunuzu bağlayan kimi uygulamalar.

"ESENYURT, 'KENT SUÇLARI MÜZESİ' OLACAK KADAR ÖNEMLİ BIR YAPIDIR"

Esenyurt'ta 9 gün önce belediye başkanımız gözaltına alındı, tutuklandı. Bir siyasetin hesabını siyaset görür. Siyasetin gördüğü hesabı millet görür. Milletin gördüğü hesabı siz yargı yoluyla düzeltmenin araçları içerisindeniz. Bir itiraz dilekçesi veriyoruz. Her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlarla ilgili belge ve bilgiye ulaşılmasa da her ne kadar Esenyurt Belediyesi tarafında yapılan festivalde, atılan sloganların başkanla ilişkisi olmasa da tutukluluğun devamına karar veriliyor. Nasıl bir hukuk bu ya? İçinizde avukatlar var. Belgeler gerçek değil, iddialar gerçek değil. Esenyurt meselesinin üzerinde de çok duracağız. Esenyurt, İstanbul'da ve Türkiye'de 'kent suçları müzesi' olacak kadar, bir dönem bir siyasal iktidarın siyasetin finansmanını merkezine koyacak kadar önemli bir yapıdır.

Gidin Esenyurt'a, Esenyurt'a ait olmayan bir araziye bir belediye binası yapılmış altında otopark, çarşılar yanında da Esenyurt Üniversitesi binası var. Kat karşılığı yapılmış. Esenyurt Üniversitesi binasının kime ait olduğunu başkan çok iyi biliyor. Küçücük bir belediye binası, devasa binası. Ne yaptınız? Ne işlem yaptınız. Kamu mallarını korumak adına buralara ne işlem yaptınız?

Geldiğimiz noktada, hukuki süreçle karşı karşıyız bunu sıkı takip edeceğiz ama Esenyurt meselesini sadece bir soruşturma ya da belediye başkanı iddiasıyla görevden alınan değil, aynı zamanda Esenyurt'ta yaratılmış olan bu kente ilişkin bütün imar suçlarının gizlenmesine dönük ve gelecekteki tamamlanmış, yarım kalmış işlerin tamamlanmasına ilişkin bir uygulamadır."