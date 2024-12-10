TBMM bütçe maratonunda ilk gün sona erdi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 00:48

Güncelleme: 10.12.2024 - 00:50

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine görüşmeler başladı. İlk gün oturumlarında teklifin tümü üzerinde yapılan tartışmalar tamamlanırken, kanun teklifinin maddelerine geçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Görüşmelerin ilk gününde, iktidar yetkilileri ve milletvekilleri bütçe teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidar partisi yetkilileri, bütçenin ülke ekonomisinin büyüme hedeflerine uygun olarak hazırlandığını savunurken, muhalefet partileri ise ekonomik kriz ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 11.00'da görüşmelere devam etmek üzere oturumu kapattı.