TBMM’de bu hafta gündem yoğun: Tepkilerin odağındaki İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu’nda İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine
devam edilecek.
Genel Kurul’da geçen hafta yoklamalar nedeniyle
çalışmalarını tamamlayamayan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonu, birinci maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmeleri için 3
Temmuz Perşembe toplanacak.
TBMM’de, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından
süreçle ilgili komisyon oluşturulmasına yönelik devam eden çalışmalar
kapsamında, partilerin yarına kadar görüş ve önerilerini TBMM Başkanı Numan
Kurtulmuş’a iletmesi bekleniyor.
MECLİS 31 TEMMUZ’A KADAR ÇALIŞACAK
Meclis İçtüzüğü’ne göre, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken
TBMM’nin, bekleyen kanun teklifleri nedeniyle çalışmalarını 31 Temmuz’a kadar
sürdürmesi kararı alınmıştı.
Bu kapsamda, geçen hafta sık sık yapılan yoklamalarda karar
yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşimini kapatmak zorunda kalan Genel
Kurul’da bu hafta İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. İklim
Kanunu Teklifi”nin 11 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmişti.
SAĞLIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELER
Komisyondaki milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki
yoklamalara katılmak zorunda kalması nedeniyle çalışmalarını geçen hafta
tamamlayamayan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, 29 maddeden
oluşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
Teklif ile özel sağlık kuruluşlarının hekimleri bordrolu
olarak çalıştırması, hekimlerin en fazla iki sağlık kuruluşunda çalışabilmesi,
özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında
sınırlar belirlenmesi ve aykırı fiillerde bulunan kuruluş ve kişilere yaptırım
uygulanması öngörülüyor.
Beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik
zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemlerine kayıt ve bildirimlerine
ilişkin yükümlülüklerini üreticiler, ecza depoları ve eczaneler için yeniden
düzenleyen teklif, güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet
Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden organ
bağışı yapılması ve organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci
derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan
sonra gelmek üzere öncelik verilmesine ilişkin hükümler içeriyor.
Teklifle, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara
aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan
kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya
arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında yeni idari
yaptırımlar uygulanacak. Sağlık Bakanlığının hizmet alanlarına giren konulara
özel olarak bu maksatla üretilmiş yazılımların, Sağlık Bakanlığı tarafından
belirlenmiş prensiplere uygun geliştirilmesinin sağlanmasına ilişkin düzenleme
yapılması öngörülüyor.
Ayrıca, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve
optisyen-gözlükçüler odaları organlarının ne şekilde oluşturulacağına, bu
organlar vasıtasıyla yerine getirilecek olan görevleri dolayısıyla hak ve fiil
ehliyetinin sınırlarına ilişkin düzenleme yapılacak.
Kenevir yetiştiriciliğinin kapsamının genişletilmesi,
yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde
bırakılacak, tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması,
kayıt işlemleri, izin ve satışının ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmesi
ve söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilmesi, sözleşmeli
sağlık yöneticisi olarak görev yapan personele uygulanacak disiplin hükümlerine
ilişkin düzenlemelere gidilecek.
Öte yandan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, 1
Temmuz Salı günü Türkiye Halk Bankası AŞ ve Bağlı Ortaklıkları’nın, 2021-2022
yılı hesapları görüşülecek.
TBMM'de salı ve çarşamba partilerin grup toplantıları
yapılacak.
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Diğer yandan, TBMM’nin rutin gündeminin yanı sıra, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28’nci Yasama Yılı’nın açılışında DEM Partili
yöneticilerle tokalaşması ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a
çağrısıyla başlayan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı almasıyla ilgili
süreç kapsamında gündeme gelen komisyon kurma tartışmaları kapsamında,
çalışmalara bu hafta devam edilmesi bekleniyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta partilerin grup
başkanvekilleriyle bir araya gelmiş ve onlardan komisyonla ilgili görüş ve
önerilerini almıştı. Partilerden bu konuyla ilgili koordinatör bir grup
başkanvekili belirlemelerini isteyen Kurtulmuş, görüş ve önerilerin yarına
kadar yazılı olarak iletilmesini istemişti.
Kurtulmuş’un partilerden gelecek görüş ve öneriler
doğrultusunda komisyon kurulmasıyla ilgili bu hafta bir toplantı yapması
bekleniyor.