TBMM’de bu hafta: Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak, infaz paketi görüşülecek

TBMM bu hafta Genel Kurul’da 28’nci yasama döneminin ikinci devresi için Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı için 28 Mayıs’ta başlayan adaylık başvuruları bugün sona eriyor.



TBMM Genel Kurulu’nda, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Gizli oylamayla yapılacak seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, üçüncü turda en fazla oy alan iki aday için dördüncü tur oylamaya gidilecek ve bu oylamada en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

AKP'nin halen görev yapan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ı, İYİ Parti Cihan Paçacı’yı Meclis Başkanlığı için aday gösterdi. CHP bugün saat 14.00'te adaylık başvurusu yapacak.

BAŞKANLIK DIVANI DA YENİLENİYOR

Öte yandan, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi için Meclis Başkanlığıyla beraber Başkanlık Divanı da yenilenecek.

CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl, Başkanlık Divanı katip üyeleri olarak Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar’ı belirledi. İdare Amiri olarak da Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın isimlerini bildirdi. AKPi de mevcut isimlerle ikinci dönemde çalışmalarını sürdürecek.

28’inci yasama yılının ikinci döneminde, TBMM’deki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMDEN SONRA İNFAZ PAKETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Genel Kurul'da 3 Haziran'da Meclis Başkanlığı seçiminin ardından infazla ilgili düzenlemeleri içeren ve 20 bin civarında hükümlünün yararlanacağı kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Teklifin bayramdan önce çıkarılması öngörülüyor.

ZİRAİ DON KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda salı günü, komisyon üyelerinin Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’ye yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Meclis’te salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.