TBMM'de bu hafta: Yeni vergi düzenlemeleri, harç artışları ve bütçe görüşmeleri...

TBMM, bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. AK Parti tarafından geçen hafta TBMM’ye sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 21 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Teklif, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışıyla mücadele edilmesi, vergi dışında kalan alanların vergi kapsamına alınmasına dönük düzenlemeler öngörüyor.

Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu. Emekliler muaf tutularak, kira geliri ne kadar olursa olsun gelir vergisi ödenmesi öngörülüyor.

İşverenlere hazineden verilen yüzde 4’lük prim desteği yüzde 2’ye düşürülüyor. İmalat sektöründe ise yüzde 5’lik destek devam edecek.

Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak.

Ayrıca, hususi hastaneleri ve laboratuvarları açma ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getiriliyor. Kuyumcular ticari yetki belgeleri için her yıl 30 bin TL, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşanlar 20 bin TL ödeme yapacak.

Ruhsatlarda ise ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin TL, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin TL alınacak. Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgelerinden 7 milyon 500 TL ile 5 milyon TL arasında finansal faaliyet harcı alınacak. Havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları ise her yıl için 100 TL ile 2 milyon TL arasında ödenecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) halen yüzde 30 olan devlet katkısı oranının Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’sine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetki veriliyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM ÜCRET ARTIŞINI YÖK BELİRLEYECEK

Üniversitelerde hazırlık sınıfına ve veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre belirlenecek.

Kahramanmaraş depreminin etkilerini ve 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını karşılamak için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına 595 milyar Türk lirası ilave ediliyor.

Teklifte öngörülen düzenlemelere göre, tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışanların malullük-yaşlılık-ölüm primleri yüzde 21’e çıkıyor. Satın alınan mülklerin değerini tapuda düşük göstermenin cezası artacak. Sıfır ve ikinci el araç devirlerinde bin TL’den az olmamak üzere satış bedelinin binde ikisi harç ödenecek. Doğum hariç tüm borçlanma prim oranları yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılacak.

CEVDET YILMAZ, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili 23 Ekim Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Sincan Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporunu görüşecek ve inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasını belirleyecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.