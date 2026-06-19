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TBMM'de 'sahte oy' skandalı! Turhan Çömez: 'İktidar cenahı tarafından tam 76 sahte pusula verilmiş'

TBMM'de 'sahte oy' skandalı! Turhan Çömez: 'İktidar cenahı tarafından tam 76 sahte pusula verilmiş'

19.06.2026 00:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TBMM'de 'sahte oy' skandalı! Turhan Çömez: 'İktidar cenahı tarafından tam 76 sahte pusula verilmiş'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yaptığı paylaşımda "TBMM adına utanç gecesi! Suudi Arabistan’la yapılan enerji anlaşmasının oylaması esnasında; Genel Kurul salonunda yeterince milletvekili bulunmayan iktidar cenahı tarafından, tam 76 sahte pusula verilmiş" ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bir skandalı ortaya çıkardıklarını aktardı.

Çömez, iktidar cenahından 76 milletvekilinin 'sahte oy' kullanmaya çalıştığını açıkladı. Çömez şunları yazdı: 

"TBMM adına utanç gecesi!

Suudi Arabistan’la yapılan enerji anlaşmasının oylaması esnasında;

Genel Kurul salonunda yeterince milletvekili bulunmayan iktidar cenahı tarafından,

Tam 76 sahte pusula verilmiş.

Yani salonda olmayan 76 milletvekilinin imzalarını taklit edip,

Onlar adına sahte oy kullanmak istemişler.

Tek tek tespit ettik.

Ve oylama yapılamadan bu gece Meclis kapandı.

Demokrasiye ve millet iradesine ihanet bu.

Yazık bu güzel ülkeye."

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