TBMM'de süreç komisyonu öncesi tepki geldi: DEM-AKP-MHP arasında isim çatlağı!

TBMM'de AKP ve MHP'nin "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği süreç kapsamında komisyon çalışmaları sürüyor.

MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut'u komisyona yazdırmasının ardından DEM Parti'nin de üyeleri belli oldu.

Komisyonda DEM Parti'yi Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek temsil edecek.

İSİM KARMAŞASI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, komisyon sürecinde başlayan isim tartışmalarının ardından "Terörsüz Türkiye" sorusuna yanıt verdi.

"ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim."