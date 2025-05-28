TBMM'de 'süreç' turları sürüyor: DEM Parti'den AKP'ye ziyaret

Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, bugün Meclis'te AKP heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmeye DEM Parti heyetinden Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit katıldı.

AKP heyetinde ise görüşemeye Ömer Çelik, Efkan Ala, Abdullah Güler ve Özlem Zengin katıldı.

DEM PARTİ MHP'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

DEM Parti siyasi parti turlarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Bu hafta ise Cumhur İttifakı'na yer ayrıldı ve dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ziyaret edildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından ise yine kapıdan uğurladı.