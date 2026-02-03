TBMM’de ‘TÜİK enflasyonu’ tartışması… AKP'ye sert tepki: ‘Kasım’da 0.87, Aralık’ta 0.89 açıkladınız, ne değişti kardeşim?’

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifini çıkarmak için görüşülmesine ara verilen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne kaldığı yerden devam ediliyor.

“KASIM’DA 0.87, ARALIK’TA 0.89 AÇIKLADINIZ, NE DEĞİŞTİ KARDEŞİM?”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileri üzerinden AKP sıralarına eleştirilerini sıraladı.

Başarır, "TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Neymiş Ocak ayı enflasyonu? 4,84. Peki, ben bu TÜİK'e sormak istiyorum: Kasımda 0,87, Aralıkta 0,89 açıkladınız, ne değişti kardeşim? Ben size 'Milletin cebine el uzatıyorsunuz' dediğimde, 'Emekliyi dolandırıyorsun' dediğimde, 'Bu halkın, emeklinin, memurun hakkına ihanet ediyorsun' dediğimde bana dava açtın" dedi.

"YÜKSEK ENFLASYONU OCAK'TA AÇIKLAYACAKSIN, MİLLET YÜZDE 33 KİRA ZAMMI YAPACAK"

"Kasımda, Aralıkta 0,80 civarında olan enflasyona ne oldu da Ocakta 4,84 açıklandı?" diye soran CHP'li Başarır, "Çünkü Kasım, Aralığa göre sen emeklinin, memurun zammını belirledin, onların cebine el uzattın. Şimdi, ben buradan soruyorum: Aynaya, emeklinin, memurun yüzüne bakacak yüzü var mı bu TÜİK'in? Ona bu talimatı kim veriyor efendim? Peki, gerçek enflasyonu açıklasaydı yani Aralıkta, Kasımda 4,84 açıklasaydı ben buradan söyleyeyim, BAĞ-KUR emeklisine yapılacak zam 12,2 değil, 21 olacaktı. Ben buradan söyleyeyim: Memura, memur emeklisine yapılacak zam 18 değil, 28 olacaktı. Ne oldu? Verdiğin bin liranın 980 lirasını aldın, zammın bir kısmını aldın; en acısı yapman gerekenden daha az zammı TÜİK'i kullanarak sahte veri vererek yaptın. Bu, utanç verici bir durumdur. 86 milyonun hakkı, emeklinin hakkı, memurun hakkı TÜİK'in yakasındadır. Bana dava açma kardeşim, bana dava açarsın ki o davayı kaybettin, bugün de dava açarsın, ben 100 bin liranı veririm ama sen milyonlarca emeklinin, memurun hakkını ne bu dünyada ne öbür dünyada veremezsin, veremezsin. Mehmet Şimşek, iktidar verileri veriyor, ona göre belirleniyor; olmaz. Düşük enflasyonu kasım-aralıkta açıklayacaksın, memur az zam alacak. Yüksek enflasyonu ocakta açıklayacaksın, millet yüzde 33 kira zammı yapacak. Ya, bunu bana kim anlatabilir, bunu bana kim anlatabilir? Maaşıyla geçinemeyen milletvekilleri mi, emekliyi azarlayanlar mı? Bunu bana kim anlatabilir?" diye konuştu.

AKP’Lİ AKBAŞOĞLU: TÜİK'E HİÇ KİMSE TALİMAT VERMİYOR

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise CHP'li Başarır'ın eleştirileri sonrasında "TÜİK, hiçbir zaman talimatla iş yapmıyor. TÜİK, önemli bir kurumumuz. Onun bütün dünyaya açık, akredite bir şekilde bir skalası söz konusu” diye konuştu.

Akbaşoğlu, "TÜİK, sahte veri ortaya koymuyor. TÜİK’e hiç kimse talimat vermiyor. TÜİK, kendi çalışma düzeni içerisinde bu konuda paylaşımlarını net bir şekilde bütün kamuoyu ile paylaşıyor. Dolayısıyla bütün uygulamalara baktığımızda Haziran - Temmuz ayları itibariyle Aralık - Ocak itibariyle bütün bu verileri ele alıp baktığımızda, Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri ve ocak başında memurlara yapılan zamlarla ilgili bunun piyasalara yansımasının hep beraber muhatabı olarak bu konulara vakıf olmak gerektiğini, TÜİK’in bu verileri paylaşarak vatandaşlarımıza dönük bu bilgileri ortaya koyduğu halde TÜİK üzerinden hem devletin verilerine hem de Sayın Mehmet Şimşek’e dönük eleştirileri reddettiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

AKBAŞOĞLU: EMEKLİLERİMİZİN ENFLASYONUN ÜZERİNDE GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN POLİTİKA UYGULADIK

Emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını ve yarından itibaren farkların emeklilerin hesaplarına yatırılacağını hatırlatan Akbaşoğlu, "Bu konuda sigortalılık süresi ve prim ödeme süresi esas olmak üzere aylık bağlama oranı çerçevesinde çıkan rakama göre her bir emeklimizin maaşı hesabına daha önce yatmıştı. Bu farklar, yarın hesaplarında olacak. Bu bağlamda emeklilerimiz, başımızın tacıdır. Bugüne kadar emeklilerimizle ilgili her zaman enflasyonla mücadele etmek, enflasyonun üzerinde gelirlerini artırmak, refah seviyesini yükseltmekle ilgili her zaman bir politika uyguladık. Sınırı 20 bin liraya çıkardık. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Bunu artırmanın, refah seviyesini yükseltmenin, alım gücünü artırmanın politikalarını ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede dün de ifade ettiğim gibi Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni uygulamaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, "Emeklilerin durumunu daha iyi bir noktaya taşımamızdan niçin rahatsız oluyorsunuz? Bundan rahatsız olmayın. Biz emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

“TÜİK, BUNDAN BİR AY ÖNCE 0,84 GÖSTERDİĞİ ENFLASYONU BUGÜN NASIL 5 CİVARINDA GÖSTERİYOR?”

Akbaşoğlu'na yanıt veren CHP'li Ali Mahir Başarır, TÜİK'in kendisine dava açtığını hatırlattı. Başarır, "TÜİK, bundan bir ay önce 0,84 gösterdiği enflasyonu bugün nasıl 5 civarında gösteriyor? Bu ülkede ne değişti? Neyi konuşuyoruz biz. Aralık ayında, Ocak ayında sen düşük göstereceksin. Şubat ayında açıkladığın veri ile kirayı yükselteceksin. Neyi anlatıyorsunuz arkadaşlar" sözleriyle AKP sıralarına tepki gösterdi.

BAŞARIR'DAN AKBAŞOĞLU'NA: SOKAĞA ÇIK BAKALIM EMEKLİ NASIL PAÇANA YAPIŞIYOR

CHP'li Başarır, AKP’li Akbaşoğlu'na "Diyor ki 'emeklinin durumunu düzelteceğimiz için paçanız tutuştu.' Vallahi sen emeklinin durumunu düzelt benim paçam tutuşmaz. Ama bir sokağa çık bakalım. Senin paçana o emekli nasıl yapışıyor. İnsanlar geçinemiyor, banka faizleri artmış, insanlar icrada, 'Doğal gaz bulduk', güzel. Ya, kardeşim, Gabar'da petrol bulduğunuzda bu benzin, mazot 10 liraydı, şimdi 60 lira olmuş, ne konuşuyorsunuz siz? Siz doğal gaz bulduğunuzda, müjde verdiğinizde 100 lira olan fatura bugün 2 bin 500 lira olmuş, ne konuşuyorsunuz? Bulun petrolü ama sizin petrol falan bulduğunuz yok, milletle kafa buluyorsunuz, milletle dalga geçiyorsunuz, milletle alay geçiyorsunuz. Burada gerçekleri konuşalım kardeşim, 16 bin 800 lira olan en düşük emekli maaşını 20 bin lira yaptık. Helal olsun, İsviçre'de yaşadığımı düşündüm bir an için. Ne güzel, ya, neyi konuşuyorsun, neyi anlatıyorsun? Sadaka mı veriyorsun sen? Açlık sınırı 30 bin lira, sen vermişsin 20 bin lira, bu verdiğin zammı enflasyonla 980 lirasını bu ay almışsın, 'Bize iftira atıyorsun' diyorsun. İftira atmıyorum, ben gerçekleri konuşuyorum. Özür dileyin, 'Yapamadık, beceremedik, ülkeyi batırdık, emekliyi açlığa terk ettik' deyin ama bizi suçlamayın, hiç suçumuz yok. Yirmi üç yıldır bu ülkeyi siz yönettiniz, bu ülkeyi bu hâle siz getirdiniz" sözleriyle yanıt verdi.

KOÇYİĞİT: EMEKLİLER BU ZAMMI ONA REVA GÖRENLERE BEDDUA EDİYORLAR

Süren TÜİK tartışmasına ilişkin konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "TÜİK'İ artık kendi siyasi emellerinizin bir aracı olarak kullanmaktan vazgeçin" dedi. Koçyiğit, "İşçiyi ve emekçiyi, aynı zamanda asgari ücretliyi TÜİK üzerinden eziyorsunuz. TÜİK devletin kurumu AKP'nin kurumu değil bunu anlayın. Cebinden çaldığınız her kuruş sizin burnunuzdan gelecek; asgari ücretlinin, emeklinin, yetimin, dulun, bu ülkenin yoksulunun cebinden harcanan, çalınan her kuruş inanıyorum ki bunun müsebbibi olanların burnundan gelecek çünkü emekliler sabah akşam ellerini semaya kaldırıp bu miktarı, bu zammı ona reva görenlere beddua ediyorlar, bu kadar açık ve net; biz sadece aracısıyız, bunu da bütün Meclis, bütün Türkiye halkları bilsin" ifadelerini kullandı.

AKP’li Akbaşoğlu'nun "Aynı zamanda, emeklilerimizle ilgili şunu ifade ediyorum: Emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır, ne yapılsa yeridir" ifadelerini kullanması üzerine ise DEM Partili Koçyiğit, "İşte o kadar, başımızın tacı; aç taçlılar ama aç taçlı, hiçbir zaman doyamadılar" dedi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da "Hep başınızın tacı yapmayın da onların maaşını artırın, insanca yaşayacağı bir maaş verin. Onlar başınızın tacı olmak istemiyor, onlar insanca yaşamak istiyor." dedi.

Bu sözler üzerine AKP’li Akbaşoğlu, "Bugüne kadar her türlü imkanı zorlayarak bu noktada emeklilerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz. TÜİK, AK Parti'nin bir kurumu değil" ifadesini kullandı.

“EMEKÇİNİN, EMEKLİNİN PARASINA EL KOYUYORSUNUZ”

DEM Partili Koçyiğit de "Ben kendisine hatırlatıyorum, yirmi dört yıldır iktidarlar ve bütün bunların müsebbip de kendileri; bu, bir. İkincisi, ya, Allah aşkına, her şeyi manipüle ediyorsunuz, her şeyi araçsallaştırıyorsunuz, emir-talimatla zamları aşağı çekiyorsunuz; işçinin, emekçinin, emeklinin parasına el koyuyorsunuz. Ya, bu aynı zamanda el koyma, çok açık ve net bir şekilde el koyuyorsunuz sonra geliyorsunuz 'Kimse TÜİK'e bir şey söyleyemez, TÜİK devlet kurumu.' Hadi oradan ya. Hadi oradan. Neresi kalmış devlet kurumu diye?" sözleriyle tepki gösterdi.