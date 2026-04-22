TBMM’de ‘yoklama’ krizi… Celal Adan’dan AKP sıralarına sert tepki: ‘Burada babanızın çocuğu yok, geleceksiniz’

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren ve ilk 24 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin hobi bahçelerine yönelik önerisi görülürken, CHP Grubu, yoklama talep etti.

Yoklama yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Adan, birleşime yarım saat ara verdi.

CHP sıralarından yarım saatlik araya tepki seslerinin yükselmesi üzerine Adan, "Başka çare yok. Sayın Akbaşoğlu, arkadaşlar gelsin. Sayın Günaydın'a dünyayı versem beni incitmez ama bu sorunun muhatabı ben olmayayım" ifadesini kullandı.

"YARIM SAAT ARA VERMEYE BİZİ MECBUR BIRAKAN MİLLETVEKİLLERİNİ KINIYORUM"

Verilen aranın ardından Genel Kurul birleşimi tekrar açıldı. Adan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini temsil eden, devlet kuran; hem kurucu hem Gazi Meclisimizi yönetiyoruz. Bugün görüşülen konu ehemmiyetli bir konu; hem annelerimizi hem çocuklarımızı ilgilendiren bir konu. Ben, toplantı yeter sayısı arandığında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, diğer gruplara teşekkür ediyorum. Yarım saat ara vermeye bizi mecbur bırakan, toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum" diye konuştu.

"GEVEZELİK YAPMA"

Adan, konuşmasını sürdürürken AKP sıralarından seslerin yükselmesi üzerine "Burada sizin babanızın çocuğu yok. Geleceksiniz, katılacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile gerginlik yaşayan Adan, Tuğrul'a, "Sen gelir misin buraya. Gel konuş gel. Söz vereyim sana. Gevezelik yapma" sözleriyle seslendi.

Yoklama işleminin tekrarlanması sonrasında ise yeter sayı bulunması üzerine Genel Kurul çalışmalarına devam edildi. Ancak "yoklama krizi" tartışmaları bir süre daha devam etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Düzenlemeleri çorba yapacaksınız, sonra muhalefetten destek bekleyeceksiniz. Ben yoklama istiyorsam ve milletvekilleriniz yoksa, bazen 10 dakika, yarım saat, 1 saat veriliyorsa bunun nedenini anlarım; ama ayıp olmasın diye sorgulamam." diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "En ufak bir tereddüt yok. Sonuç itibarıyla bu ilk yoklamalarda her zaman verilmesi gereken, standart olarak ortaya konması gereken süre budur. 5 dakikada, 10 dakikada bir milletvekilinin halkla ilişkiler binasından buraya gelme ihtimali var mı, rica ediyorum? Mümkün değildir." ifadesini kullandı.