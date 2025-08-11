TBMM’deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan üç parti arasında paylaştırıldı… Partiler saat 17.00’ye kadar isim bildirecek

Terör örgütü PKK'nin kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından hedeflenen yasal düzenlemeleri ve yol haritasını müzakere edecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12 partiyi temsil eden toplam 51 üyeden oluşması öngörülmüştü. Ancak 3 kontenjan ayrılan İYİ Parti komisyona katılmadığı için, 3 üyelik AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için AK Parti, CHP ve DEM Parti’nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

YENİ ÜYELER İÇİN SON SAAT 17.00

Bilgilendirmede, "İYİ Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına Komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen 3 üyelik boş bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının Komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmış olup AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye düşen ilave bir üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir" denildi.

Komisyonda halihazırda AK Parti’den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’den 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili bulunuyor.