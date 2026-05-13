TBMM Genel Kurulu karıştı, Pervin Buldan araya girdi: CHP'li Günaydın ve AKP'li Güneş arasında 'araç' tartışması!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK’ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde Meclis Başkanvekili Buldan, söz talep eden milletvekillerine bir dakikalık söz hakkı verdi.

"ESKİ UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM İTİRAF ETTİ"

Söz alan AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şunları kaydetti:

"7 Nisan 2026 tarihinde, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı aracın, Uşak Belediyesi'ne ait sosyal tesisler şirketi tarafından masraflarının ödendiğini ifade etmiştim. CHP Grup Sözcüsü bana 'Yalan söylüyorsun, doğru değil, işte faturalarımız' dedi. Fakat ne zaman ki eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itiraf etti ve 180 derece çark ettiler. Hani siz ödemiştiniz, niye millete yalan söylediniz? Çıkın milletten özür dileyin.

Diğer taraftan, Sayın Özgür Özel diyor ki, 'İkisi de bir kamu kurumu; bir cepten almışım, bir cebe koymuşum.' Hayır, öyle değil. Siz Uşaklının hakkını aldınız, CHP'ye aktardınız. Bugün harcanan para 170 bin Euro, artı KDV, yaklaşık 11 milyondur. Ya 11 milyonu Uşak Belediyesi Sosyal Tesisler Şirketine aktarın ya da o arabayı Uşak Belediyesine tekrar verin."

"KAMU ZARARI OLUŞMUŞ İSE ONUN TAKİBİNİ BİZ YAPARIZ"

AKP'li Güneş'in ifadelerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Uşak da dahil olmak üzere nerede bir siyasal parti lehine bir kamu zararı oluşmuş ise onun takibini biz yaparız. Zaten Sayın Genel Başkanımız da biz de çok açık ifade ettik, orada Belediye tarafından ödenmiş 1 TL var ise bu kamu zararı tarafımızdan karşılanacaktır. Verilen yanlış beyanlar üzerinden ortaya çıkan tablo CHP'nin tutumunu değil, bugünkü tavrını ve doğru tavrını gösterir" dedi.

"SENCE SORUŞTURMAYA GEREK YOK MU?"

Günaydın, sözlerinin devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013-2019 yılları arasında AKP'nin genel başkan yardımcıları, il başkanları, ilçe başkanları, çeşitli vakıflar ve Binalı Yıldırım'ın seçim kampanyasına verilen araçları hatırlattı.

Günaydın, "Aynı zamanda Binali Yıldırım için de 43 tane aracı bu şekilde ortaya koydum. Sen benim gösterdiğim tavrı gösterebiliyor musun? Mesela bunlara yönelik suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme dedi ki: 'Soruşturmaya gerek yoktur.' Sence soruşturmaya gerek yok mu bunları? Yani bir tutum gösteriyorsan bu tutumu partine göre değil, her zaman doğru bir şekilde ortaya koyacaksın. Hadi sizi görelim" ifadesini kullandı.

"11 MİLYONU YATIRACAKSINIZ"

CHP'li Günaydın'ın ardından tekrar söz alan AKP'li Güneş, "Bir başka hata üzerine kendi hatasının doğru olduğunu iddia etmek gerçekten de acizliktir diye ben düşünüyorum. Uşak halkının hakkını korumak benim görevim ve dolayısıyla da diğer sorunları siz parti genel başkan yardımcılarımızla, grup sözcümüzle halledersiniz. Ben diyorum ki, o araç Uşak Belediyesi'ne teslim edilecek veya 11 milyon TL'yi Uşak Belediyesi'ne yatıracaksınız ve makbuzu bize göstereceksiniz. Ben bunun takipçisi olacağım" diye konuştu.

"İŞİNİ YAPTIN, HADİ GİDEBİLİRSİN ŞİMDİ"

AKP'li Güneş ile CHP'li Günaydın arasında karşılıklı polemiğin devam etmesi üzerine araya Meclis Başkanvekili Pervin Buldan girdi. Buldan, son sözü CHP'li Günaydın'a vererek, "Bu konuyu bir daha açmayacağız" dedi.

CHP'li Günaydın, "Zavallılık bir tutumu her konuda geliştirememekle mümkündür, bize zavallı diyen zavallıya ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Günaydın'ın sözlerinin CHP grubu tarafından alkışlanması üzerine ise Güneş, "Yolsuzluk olmuş, siz de alkışlıyorsunuz. Yani pes doğrusu" ifadesini kullandı.

Güneş'in karşılıklı polemik sonrasında Genel Kurul'dan çıkması üzerine Günaydın, "Hadi şimdi gidebilirsin. İşini yaptın, hadi gidebilirsin şimdi. Her zamanki işin. Yazıklar olsun sana" sözleriyle tepkisini sürdürdü.