TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Ağbaba'dan iktidara salvolar: 'Enerjilerini CHP'li belediyelere çökmeye harcıyorlar!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "İktidar enerjisini ekonomiyi düzeltmek, yoksulluğu yenmek yerine CHP'li belediyelere çökmeye harcıyor. Artık pazarlarda gece yarısı, akşam saatlerinde, hava kararınca sebze toplayan insanları görüyorsunuz. Bir taraftan insanlar zenginleşiyor, diğer taraftan insanlar yoksullaşıyor. Peki, siz ne yapıyorsunuz? Birleşmiş Milletlere 3 uçak dolusu insanla gidiyorsunuz. Erzurum Belediye Başkanı'nın ne görevi var? Bu işi seçim kurtaracak, derhâl seçim diyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK BUHRANI"

DEM Parti'nin yoksulluğun ortadan kaldırılabilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'ye verdiği Meclis araştırma önergesi görüşmelerinde CHP adına söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

"Hiç kuşkusuz Türkiye tarihinin en büyük ekonomik buhranını yaşıyoruz. Yoksulluk öyle bir hâl aldı ki 4 milyon 575 bin kişi sosyal yardımlarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. En düşük gelir grubuna ait yüzde 5'lik kesim aylık 3 bin 161 lira, ikinci en düşük kesim 4 bin 642 lira, üçüncü yüzde 5'lik 5 bin 485 TL, yüzde 20'likteki en son dördüncü kısım 6 bin 275 TL'yle geçimini sürdürmeye çalışmakta yani milletin yüzde 20'si, 17 milyon kişi 3 ila 6 bin TL arasında parayla yaşamını sürdürmekte."

"BU İŞİ SEÇİM KURTARACAK"

Ağbaba şöyle devam etti:

"Maalesef, iktidar enerjisini ekonomiyi düzeltmek, yoksulluğu yenmek yerine CHP'li belediyelere çökmeye harcıyor. Eğer böyle olmasaydı bugün farklı bir durum yaşardık; hiç kimse güvende değil. Artık pazarlarda gece yarısı, akşam saatlerinde, hava kararınca sebze toplayan insanları görüyorsunuz. Eti bir hayırsever kurban keserse görüyor, yoksa başka türlü fakir fukaranın evine et girmiyor; bunu siz yarattınız. Bir taraftan insanlar zenginleşiyor, diğer taraftan insanlar yoksullaşıyor.

Peki, siz ne yapıyorsunuz? Birleşmiş Milletlere 3 uçak dolusu insanla gidiyorsunuz. Erzurum Belediye Başkanı'nın ne görevi var? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın ne görevi var? AK Parti Kadın Kolları Başkanı Birleşmiş Milletler'e hangi vasıfla gitti? Bir tarafta fakir fukara, diğer tarafta şatafat devam ediyor. Bu işi seçim kurtaracak, derhâl seçim diyoruz."