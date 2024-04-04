TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:19
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Karaca birleşimi, 16 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.


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