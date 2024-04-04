TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Karaca birleşimi, 16 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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