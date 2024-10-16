TBMM Genel Kurulu'nda "Fernas işçileri" gündeme geldi... Gülüstan Kılıç Koçyiğit: "Bir milletvekili bu ülkenin kürsüsünde kendi maden şirketini savunan bir açıklama yapıyor"

Yayınlanma: 16.10.2024 - 16:43

Güncelleme: 16.10.2024 - 16:49

Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi yapan ve açlık grevinin ikinci gününde gözaltına alınan Fernas işçileri, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit , "Bir milletvekili bu ülkenin kürsüsünde işçilerin karşısında kendi maden şirketini savunan bir açıklama yapıyor" diye tepki gösterirken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Savcı; battaniye, pijama, memleketten gelen ekmeğe de el koyuyor. Zaten o işçilerin ekmeğine el koyan bir milletvekili var AKP'de. Bir de savcı niye bu kararı alıyor? Ben utandım" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi yapan ve açlık grevlerinin ikinci gününde gözaltına alınan, ardından sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılan Fesnas işçileri, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, işçilerin Manisa Soma'dan günlerce yürüyerek Ankara'ya geldiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Haklarını istediler, daha çalışılabilir, insani koşullarda ter dökmek istediklerini belirttiler. Ne bakanla ne de milletvekili olan patronlarıyla görüşemediler. Kurtuluş Parkı'nda bir eylem yaptılar, milletvekillerinin olmadığı bir saatte gözaltına alındılar. Çok dramatik bir şey, gözaltına alındıktan sonra eşyalarını, çantalarını, battaniyelerini, baretlerini bir yere topladılar. Savcı onları da istemiş, el koyacakmış. Savcı; battaniye, pijama, memleketten gelen ekmeğe de el koyuyor. Zaten o işçilerin ekmeğine el koyan bir milletvekili var AKP'de. Bir de savcı niye bu kararı alıyor? Ben utandım, polis arkadaşlarımız utandı ama savcı utanmadı. O işçiler sabaha kadar gözaltında tutuldular. Bir milletvekili maden ocağı işletiyorsa daha hassas olur. Onlarla konuşur, isteklerini söyler ama milletvekilinin, Bakanın talimatıyla o işçiler o şekilde gözaltına alınmaz. Tekrar o parka gitmek istiyorlar. Bu, anayasal bir hak, suç işlemiyorlar. Daha insani koşulda çalışmak istiyorlar ama kutudaki ekmeklerine el konuluyor. Türkiye'nin gerçeği bu."

''KENDİ MADEN ŞİRKETİNİ SAVUNAN BİR AÇIKLAMA YAPIYOR''

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de şunları söyledi:

"Fernas işçileri günlerdir direniyo ama bu Meclis'te özellikle AKP grubunda hiçbir adım atılmıyor. Şimdi açlık grevine başladılar. Yalınayak Ankara'ya yürüdüler. Meclis'e geldiler tartaklandılar, işten çıkartıldılar. Dün gece Kurutuluş Parkı'nda bekleyişlerine polis müdahale etti, darp etti. Bir işçi bayıldı, hala direnişleri devam ediyor. Ben bu meselenin neden çözülmediğini merak ediyorum. Bir milletvekili bu ülkenin kürsüsünde işçilerin karşısında kendi maden şirketini savunan bir açıklama yapıyor."