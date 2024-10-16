Ankara'da Kurtuluş Parkı, Fernas işçilerine kapatıldı: Açlık grevindeki işçilerden biri baygınlık geçirdi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:51

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:59

Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi yapan ve açlık grevinin ikinci gününde gözaltına alınan Fernas işçileri, ifadelerinin alınması ve sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Çankaya Konur Sokak'ta bir araya gelen işçiler tekrar Kurtuluş Parkı'na yürüyüş başlattı.

Polis, fernas işçilerinin yürüyüşüne beşer kişilik gruplar halinde hareket etmeleri halinde izin verdi. İşçilerin yürüyüşüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu eşlik etti.

'ÇIPLAK AYAK' YASAĞI

Kurtuluş Parkı'na ulaşan Fernas işçilerinin parkta basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. Parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı.

Parkın kapatılmasına ilişkin konuşan bir polis yetkilisi "Buranın sürekli eylem alanı olmasını istemiyoruz. Çıplak ayakla dolaşmayacaksınız" dedi.

CHP'li milletvekilleri ve sendika üyeleriyle birlikte polislerin basın açıklaması için görüşmeler sonuçlanmaması üzerine işçiler, kapatılan park önünde oturma eylemine geçti. Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, talepleri çözüme kavuşana kadar oturma eylemini ve açlık grevini sürdüreceklerini açıkladı. İşçilerin oturma eylemine geçtiği sırada bir Fernas işçisi baygınlık geçirdi. İşçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SENDİKALI DİYE İŞTEN ATMAK SUÇTUR"

Fernas işçilerinden Durmuş Olgunsoy, gözaltından çıktıktan sonra Kurtuluş Parkı’nda açıklamada “Biz, Somalı madencilerin ve tüm emekçilerin haklarını koruyoruz. Sendikalı olduğu için işçileri atmak suçtur. Bu suçun cezası bu ülkede verilmeyecekse, nerede verilecek? Bir kişi bile ‘Bu adam sendikadan nasıl işçi attı?’ demiyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

"ALANDAN AYRILMAYACAĞIZ"

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Biz madenciler olarak bu alandan ayrılmayacağız, bu alanda durmaya devam edeceğiz. Biz işverenler müzakere zemininin kurulması, bu sorunun toparlanmasını istiyoruz. Çünkü çok haklıyız. İşverenin temsilcileriyle her zeminde tartışmaya hazırız. Üç işçi temsilcisi arkadaş gidecek. Biz sendika olarak aradan da çekiliyoruz" dedi.