TBMM Grubu düşmüştü: Saadet-Gelecek için ara formül

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:47

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifa ederek AKP’ye geçmesiyle milletvekili sayısı 20’nin altında kalmasıyla TBMM’deki grubu düşen Saadet-Gelecek Partisi, grubunu tekrar kuruyor. Diğer siyasi partilerle görüşme trafiği sürerken, Saadet Partisi DEVA-Saadet-Gelecek partilerinin birleşimiyle oluşacak “çatı partinin” kurulması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda üç partinin genel başkanlarının görüştüğü ve üç partinin tüzel kimliklerini koruyarak yeni bir çatı altında buluşma konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

4 VEKİLİN AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

,Gelecek Partisi’nden içinde İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ile İsa Mesih Şahin’in de olduğu 4 milletvekilinin daha AKP saflarına katılacağı iddia ediliyor. Gelecek Partisi, dağılmış bir görüntü verirken; DEVA Partisi kurmayları partilerinin gücünü koruduğunu öne sürüyor. “Çatı parti” formülüne Yeniden Refah Partisi’nin dahil edilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Yeniden Refah ile Saadet’in bu konudaki dirsek teması sürüyor. Çatı parti için bağımsız milletvekilleriyle de görüşmeler devam ediyor. Saadet Partisi yöneticilerinin Demokrat Parti’den istifa eden Salih Uzun, Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen daha sonra İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ve yine İYİ Parti’den istifa eden Ümit Dikbayır ile görüştüğü kaydediliyor.

3 PARTİNİN DE ADI YER ALMAYACAK

Dikbayır’ın yüzünün eski partisine dönük olduğu öğrenilirken, Ensarioğlu’nun Saadet’e geçişine kesin gözüyle bakılıyor. Çatı partinin kurulması durumunda 3 partinin de adının ve logosunun yer almayacağı bağımsız bir isim ve logo belirleneceği ifade ediliyor. Çatı parti çalışmaları sürerken, ara formül olarak DEVA Partisi’nden 2 milletvekili de Saadet’e geçiyor. Mersin milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep milletvekili Ertuğrul Kaya’nın Saadet’e geçmek için dilekçelerini TBMM’ye sunduğu öğrenildi. Ayrıca Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez’in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Gelecek Grubu’nun düşmemesi için CHP’den Saadet’e geçen Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın da eski partisine geri döneceği belirtildi.

MECLİS'TE SANDALYE SAYILARI DEĞİŞİYOR

Yamalı’nın AKP’ye geçişi, Meclis’teki sandalye dağılımını da etkiledi. Saadet Partisi’nin milletvekili sayısı 20’den 19’a düşmüş, AKP’nin ise Meclis’teki koltuk sayısı 269’a yükselmişti. DEVA’dan geçecek 2 milletvekili ve Kasap’ın CHP’ye dönmesiyle Saadet Partisi milletvekili sayısını yeniden 20’ye tamamlıyor. DEVA’nın ise 15 olan Meclis’teki koltuk sayısı 13’e düşüyor. Kasap’ın dönmesiyle birlikte ise CHP’nin milletvekili sayısı da 130’a yükselecek.