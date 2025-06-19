TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon üyeliklerine yapılan seçime dair Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Genel Kurulun, 12 Haziran'da 96. birleşiminde yapılan seçimler sonucu ihtisas komisyonlarına seçilen milletvekillerinin isimleri yer aldı.
Buna göre, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun,
Adalet Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel,
Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,
İçişleri Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay,
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan,
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,
Çevre Komisyonu Başkanlığına AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu,
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank,
Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık,
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş,
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık,
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk,
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan,
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas seçildi.