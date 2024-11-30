TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Kılıçdaroğlu’ tartışması

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etmesine onay çıkmamasına ilişkin, “Özgür Özel’in Esenyurt Belediye başkanının ziyaretleriyle ilgili izin söz konusu oldu. Görüşmenin nasıl olacağı yönetmelikle belli. Adalet bakanının onay vermesi şartı yok. Ret yanıtı vermedik ama son yaptığı son konuşmasında, ‘İzin vermeyen adalet bakanının alnını karışlarım’ dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında ‘bakanın imamı’ dedi. Gazetecilere de sözlerini hatırlattım, adam gibi izin istenir dedim. Bakanın izin verme şartı yok” ifadelerini kullandı.

Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 17-25 Aralık’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan açılan dava kapsamında Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkmasına ilişkin kullandığı “İfadelerin suç teşkil edip etmediğine yönelik yargımız karar verecek. Yine hakaretlerine devam ediyor. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Bunu örnek alırlarsa onların da sonu eski genel başkan gibi olur. Bundan sonra siyasetçilerimizin suç teşkil eden ifadeler değil yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz” ifadelerine yönelik yapılan “tehdit” eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Tunç, şunları söyledi:

“Sözün yarısını alıyorsunuz. Gazeteciler sordu, ben de geçmişte olan dosyaları söyledim ve cumhurbaşkanımıza hakareti nedeniyle talimat ifadesi dedim. Temiz dille siyaset yapmaya davet ettim. Bu ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Ama bir adalet bakanı sıfatıyla, ‘Mahkemeler bağımsızdır. Suç olup olmadığını mahkeme karar verecek’ dedim.”

‘SİYASET YAPAMAZ’

Bakan Tunç’un yanıtlarına karşı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Bakan olarak hata ettim deyin, sayın bakan bir kere de hata yaptım deyin” dedi. Komisyon başkanı AKP’li Mehmet Muş ise Bakan Tunç’un Kılıçdaroğlu hakkındaki yorumlarına gelen tepkiler üzerine, “Bakanlar aynı zamanda siyasi parti üyesi olabiliyor ve sayın bakan da parti üyesi. Hukukçu olarak yorumunu yapıyor zaten. Politik yorumunu da yapıyor. Ben hakkaniyetten yanayım” ifadelerini kullandı.

Muş’un açıklamalarına karşı CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, “Yani siyaset yapıyor diyorsunuz. Biz de Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun başındaki siyaset yapamaz diyoruz” diye konuştu.