TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde CHP’lilerden pankartlarla protesto: ‘Turp Radyo Televizyonu’

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:33

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:47

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda içerisinde TRT ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı “torba teklif” görüşülüyor.

CHP’liler “Turp Radyo Televizyonu; TRT’nin kumandası Sarayda” yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca TRT’nin iktidar ve muhalefete ne kadar süre ayırdığı da yine pankartlarla dile getirildi.

Komisyon üyesi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması “darbe” olarak nitelendirirken, şunları söyledi:

“19 Mart’ta darbe girişimi oldu. (AKP sıralarını göstererek) Siyasi ayağı karşıda oturuyor. AKP ve Saray. Mali ayağı Maliye Bakanlığı. Medya ayağı ise TRT. Turp Radyo Televizyonu.”

Ağbaba, TRT’nin yurttaşın vergileriyle ayakta durduğuna işaret ederek, “TRT’nin kumandası Saray’da. Bazen sesi açıyorlar, bazen kısıyorlar. TRT’nin kumandası sizde” diye konuştu. TRT’de 1 Ocak ile 10 Şubat arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1945 dakika yer ayrılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 25 dakika ayrıldığına dikkat çeken Ağbaba, “Kul hakkını, bizim hakkımızı yiyenler, haklarımız zehir zıkkım olsun. Bizim hakkımız, bizim vergimiz size haram olsun. Utanmazlar” dedi. Ağbaba, TRT’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 60 oyla kazanan Mansur Yavaş’a sıfır dakika, AKP’nin adayı Turgut Altınok’a 538 dakika ayrıldığına vurgu yaptı. TRT’nin 19 Mart’tan bu yana Ekrem İmamoğlu’na iftiralar yayınladığını belirten Ağbaba, şunları söyledi:

“TRT arpalığa dönüşmüş durumda. Ne kadar AKP’li varsa, TRT’nin yönetim kurulu üyesi. Bizim ödediğimiz vergilerle bize küfrediyorlar, İmamoğlu’na küfrediyorlar. TRT hepimizin vergileriyle kurulan bir kurum. (AKP sıralarına doğru kumanda göstererek) Yakında millet size bu kumandayla gönderecek. TRT’nin kumandası sizin elinizde. TRT’yi kınıyoruz. Bizim vergilerimizle bize küfderiyor bu TRT. Tarafsız olması gereken kurumun yaptığına bak. Akşama kadar İmamoğlu’yla ilgili yalan yanlış iftiralar yayınlıyorlar.”