TBMM'de 'anadil krizi': Lazca konuşan vekilin sesi kesildi

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:10

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:34

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nde Lazca konuşmak istedi. Ocaklı, “21 Şubat Dünya Anadil Günü ve ben de bu güne dair biraz anlaşılabilir bir biçimde Türkçeyle, tabii başkanımın da izin verdiği kadar araya Lazcayı da karıştırarak anlatmaya çalışacağım, umarım fazla kısılmayız” dedi.

Annesine seslenmek isteyen Ocaklı, "Annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Ben size çok basit okunabilir, görülebilir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım. Ve Parlamento’da bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak.” ifadelerini kullandı.

“Şimdi anne vakit bitiyor beni dinle. senin için sesleneceğim” diyen Ocaklı’nın sözlerine başlamasının ardından sesi kesildi.

"OYSA TÜM İNSANLIĞA MUTLULUK VE İYİLİK DİLEMİŞTİM"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ocaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ana diller yaşasın, kaybolmasın diye tüm dünyada ve Türkiye'de 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanıyor. Bu münasebetle bugün Meclis Kürsüsünden yaptığım Lazca konuşma kesildi. Oysa Lazca tüm insanlığa mutluluk ve iyilik dilemiştim.

Xela do kayobate skudit.

Oxoşk’va do oropaşeni, gogixtit, gogağarit.

Guri kayiten ortit, Skidas Lazuri nena. Skidas Kianaşi nana nenape."