TBMM'deki ek bütçe görüşmelerinde Nebati'ye büyük tepki: 'Yangın uçağı için para ayrılmıyor'

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:02

Ek bütçe kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, komisyon çalışmalarına başlanmadan önce üzerinde, “Kur korumaya para var yangın uçağına yok”, “Dar gelirliyi ezen, yandaşı seven bütçe”, “Bütçenin özeti: Durmak yok yolmaya devam” ifadelerinin yazılı olduğu dövizler açtı.

Girgin, burada “İktidar 1 trilyon 80 milyar lira ek bütçe getiriyor. Ama ek bütçenin içerisinde Orman Genel Müdürlüğü için kör 5 kuruş bile ayrılmamış. Muğla yanıyor, Marmaris yanıyor. 40 saattir Marmaris yanıyor. Gece görüşlü helikopterler Temmuz’un 2’sinde gelecekmiş. Temmuz’un 2’sine kadar Marmaris’in yanmasını hep beraber seyredecek miyiz? Kur korumalı mevduat için 40 milyar bütçe ayıran iktidar; uçaklar için, helikopter için beş kuruş para ayırmıyor” dedi.

"SERMAYEYE VE YANDAŞA AKTARILIYOR"

Emecan, “Halktan toplanan vergilerle oluşturulan bu bütçe, yine yoksul halktan, esnaftan, işçiden, emekçiden toplanıp; maalesef sermayeye ve yandaşa aktarılıyor” dedi.

Arı, “Halk yanmaya devam edecek. Geçen yıl orman yangınlarında başta Manavgat’ta 1350 ev, 750 ahır; orman alanları ve tarım alanları yanmıştı. Orman yangınlarına gerekli ödenek yok. Kur korumalı mevduata, kamu özel i şbirliklerine ödenek var. Bu da halkın bir kez daha yanması, vergi yükü altında ezilmesi demektir” dedi.

Girgin ayrıca, “İktidarı tekrar uyarıyoruz. İşçinin, emekçinin, emeklinin, esnafın cebini yaktınız; ormanları da yakıyorsunuz ve seyrediyorsunuz. Bakan açıklama yapıyor” dedi. AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP milletvekillerine yönelik olarak “Şov yapıyorsunuz” dedi. AKP milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. CHP’li Girgin, “Bir sene geçti, 11 ayda bir tedbir almaz mı insan?” dedi.

Daha sonra komisyon salonuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geldi. Nebati, milletvekillerinin elini sıkarken, CHP’li Girgin “Sayın Bakan Marmaris yanıyor. 40 milyar kur korumalı mevduata para ayrılıyor, ama yangın uçağı için para ayrılmıyor, Sayın Bakan” dedi.

Muhalefet milletvekilleri, ek bütçe teklifinin rakamsal büyüklüğü nedeniyle ek bütçe yerine ‘ikinci bütçe’ olarak sunulmasını istedi. Milletvekilleri, bütçe kalemlerinde aynı oranda artış olmadığı için bütçe tercihlerinin değiştiğini, bu yüzden tek tek görüşülmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi:

“2004’ten bu yana ek bütçe yapılmamış. 18 seneden beri ek bütçe yapılmamış. Sayın Başkan, bizi normal bir kanun görüşmesi yapar gibi topladı. Bu usule göre yapacağız. Biz nerede yazıyor, hangi mevzuatta var da bu usule göre toplanıyoruz. Eğer bu bir kanun teklifi ise bir milletvekili tarafından verilmesi gerekiyor. Şimdi bu ne bütçe oldu ne kanun oldu. Ne anayasada ne iç tüzükte bununla ilgili tek bir hüküm yok. Tek bir hüküm olmaz mı ek bütçe ile ilgili? Bundan önce var mı? 2018 değişikliği ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte ortadan kalktı. Burada aşağı yukarı yeni bir bütçe yapıyoruz. Daha altı ay dolmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesini, devlet bütçesini biz yeniliyoruz. Bunun usulü böyle mi olur? Şurada TBMM olarak irade gösterdik, ek bütçeyi geçirmedik, ne olacaktır? Ek bütçe aslında, altı ay dolmadı, eskisi kadar bir bütçe daha geldi. Çıkmazsa ne olacak? Türkiye bütçesiz mi kalacak. Bunlar çok önemli boşluklar.”

BAKAN NEBATİ: TÜM KESİMLERİN FAYDALANMASINI ÖNEMSİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik sıkıntıların küresel olduğunu ancak Türkiye’nin güçlü ekonomiyle büyüdüğünü vurgulayan bir sunum yaptı.

Bakan Nebati, “2021 yılının sonuna doğru yeni riskler ortaya çıkmıştır. Küresel alanda hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirindeki bozulmalar, emtia fiyatlarında değişiklikler ve Rusya-Ukrayna Savaşı değişikliklere yol açmıştır… Rekor sayılabilecek oranda büyüme kaydettiğimiz 2021 yılında, ülkemiz dengeli bir görünüm seyretmiştir. Bugün Türkiye 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan güçlü ekonomisi olan bir ülkedir. Büyümenin kapsayıcı olmasını çok önemsiyoruz. Ülkemizin refah artışından tüm kesimlerin faydalanmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

Nebati, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Fiyat artışları ile ilgili gerekli adımları atıyoruz. Biz 2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaşmıştır. Bu gelişme Türkiye'nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Nebati, milletvekillerinin yangınla mücadele ile ilgili eleştirilerine ise “39 helikopter varken, bugün 55 tane helikopterimiz var. 3 uçak iken 20 oldu, 4 İHA varken 8 oldu. 13 bin gönüllü varken 105 bin kişi oldu. Havadaki su kapasitemiz 2002’de 85 ton, geçen yıl 154 ton, 2022’de yani şu anda ise 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele ile ilgili bütçesi ise 4 milyar TL’dir” karşılığını verdi.

Nureddin Nebati, Almanya, Güney Kore, Japonya, Finlandiya’nın da arasında olduğu ülkelerin yıl içinde ek bütçeye gittiğini söyledi.

KUŞOĞLU: VATANDAŞ BU KADAR EZİLMİŞ İSE SİZİN TEDBİR ALMANIZ LAZIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Meblağ çok büyük. İlk altı aylık bütçeyi bitirdik, ikinci altı aylık bütçeyi yapıyoruz. Bu kadar önemli konu. Daha teferruatlı bilgi vermenizi beklerdik. Neden bütçe yapma gereği doğdu? Bu bütçe yapma gereği iktidarın yanlışlarından doğdu. Bu bütçeyi yapma gereği doğmazdı. Diğer ülkelerde de var ama böyle bir bütçe değil. Trilyonluk bütçelerden bahsediyoruz ama satın alma gücü olarak baktığımızda düzgün bütçeler değil. Emekli ve ücretlilerin maaşlarına neler yapılmış, bunun sunumunu beklerdim. Böyle anormal bir bütçe yapma gereği doğmuş ve vatandaş bu kadar ezilmiş ise sizin tedbir almanız lazımdı” dedi.

PAYLAN: BU SİSTEMDEN PATRONLAR KAZANIYOR, DAR GELİRLİLER KAYBEDİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu HDP Sözcüsü Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’yi şirket gibi yönetmek istiyorum” sözlerini anımsatarak “Öyle de yaptı. Şirketler, emeği sömürme, doğayı sömürme ve karını maksimize etmek eğilimindedir. Şu sunumuzda vicdandan herhangi bir damla görmedim. Ne işçi ne çiftçi ne emekli ne dar gelirli dediniz. Kimi büyüttünüz? Bu sistemden patronlar kazanıyor, dar gelirliler kaybediyor. Gözlerinizdeki ışıltı bankaları aydınlattı. Bankalar çok mutlu, faiz lobisi çok mutlu. İhya ettiniz ihya” dedi.