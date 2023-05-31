TCDD’de ‘Sefer tası’ dönemi yaşanıyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli kahvaltı ağırlıklı, “yetersiz ve kalitesiz” olduğunu belirttiği kumanyaları almama eylemi başlattı. Evden “sefer tası” ile yemek getiren çalışanlar duruma tepki gösterdi.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) verdiği bilgiye göre, TCDD Taşımacılık AŞ’de planlanan çalışma saatine göre 9 saate kadar 1, 24 saatte kadar 2 adedi geçmeyecek şekilde kumanya veriliyor. Ancak kumanyalar bir süredir kahvaltı ağırlıklı olarak verilmeye başlandı. BTS, 25-30 saate kadar süren bir mesai sistemiyle hizmet vermekte olan tren üstü personele çıkarılan kumanyanın son yıllarda sadece tek tip kahvaltı olarak verildiğine dikkat çekti. Sendika, sürekli aynı tip kahvaltının hem besleyici hem de yeterli olmadığı yönündeki şikâyetler üzerine TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile görüştü. BTS üyeleri 20 Mayıs’tan itibaren de “kumanya almama” eylemi başlattı. Bu karar sonrası TCDD yetkilileri bazı sendika ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldip iddiaların doğru olmadığı açıkladı.
‘PERSONELİ DÜŞÜNMÜYORLAR’
Yeterli beslenemeyen yüksek hızlı tren makinistlerinin de aralarında olduğu tren üstü personelin evlerinden sefer tasıyla yemek getirmeye başladıklarına işaret eden BTS, “Tren üstü personel, ağırlıklı olarak günde 15- 20 saat çalıştırılmaktadır. Bu kadar uzun süren mesai sisteminde tren üstü personeli kahvaltı ve 75 gramlık ton balığı ile servise göndermek kurumun personelini yeterince düşünmediğinin açık göstergesidir” açıklamasını yaptı.
Türk Ulaşım-Sen de çalışanlara yönelik anket yaptı. Ankete 376 kişi katıldı. Katılanların yüzde 84’ü verilen yemeklerden memnun olmadığını, yüzde 16’sı ise memnun olduğunu ifade etti. Anket sonuçları sendika tarafından rapor halinde kuruma da iletildi.
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