TDK’den bozulan Türkçe için öneriler

Sosyal medya kullanımının artmasıyla günlük hayata giren yabancı kelimeler ve artan düzensiz göçle yabancılaşan tabelalar tartışılırken, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) faaliyet raporu ve stratejik planında sosyal medya ve düzensiz göçe ilişkin değerlendirme yer aldı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00
TDK’den bozulan Türkçe için öneriler
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Kurumun 2024-2028 Stratejik Planı’nında “Farklı etnik kültürlerin bölgesel baskınlığı sonucu oluşan kültürel yozlaşma, Türk toplumunu sosyokültürel anlamda olumsuz etkilemektedir” dendi.

Türk kültüründe yozlaşmanın önüne geçilmesi ve kültürel değerlerimizin geniş kitlelere aktarılmasına yönelik faaliyetlerin, yayın ve benzeri etkinliklerle desteklenmesi gerektiğinin de kaydedildiği planda “Özellikle ilköğretim öğrencilerinde dil, kültür ve tarih bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sistemli bir hale getirilerek artırılması” önlemine yer verildi.


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