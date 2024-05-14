TDK’den bozulan Türkçe için öneriler
Sosyal medya kullanımının artmasıyla günlük hayata giren yabancı kelimeler ve artan düzensiz göçle yabancılaşan tabelalar tartışılırken, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) faaliyet raporu ve stratejik planında sosyal medya ve düzensiz göçe ilişkin değerlendirme yer aldı.
Kurumun 2024-2028 Stratejik Planı’nında “Farklı etnik kültürlerin bölgesel baskınlığı sonucu oluşan kültürel yozlaşma, Türk toplumunu sosyokültürel anlamda olumsuz etkilemektedir” dendi.
Türk
kültüründe yozlaşmanın önüne
geçilmesi ve kültürel değerlerimizin
geniş kitlelere aktarılmasına
yönelik faaliyetlerin, yayın ve
benzeri etkinliklerle desteklenmesi
gerektiğinin de kaydedildiği planda
“Özellikle ilköğretim öğrencilerinde
dil, kültür ve tarih bilincini artırmaya
yönelik çalışmaların sistemli bir hale
getirilerek artırılması” önlemine yer
verildi.
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