TDK’den bozulan Türkçe için öneriler

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

Kurumun 2024-2028 Stratejik Planı’nında “Farklı etnik kültürlerin bölgesel baskınlığı sonucu oluşan kültürel yozlaşma, Türk toplumunu sosyokültürel anlamda olumsuz etkilemektedir” dendi.

Türk kültüründe yozlaşmanın önüne geçilmesi ve kültürel değerlerimizin geniş kitlelere aktarılmasına yönelik faaliyetlerin, yayın ve benzeri etkinliklerle desteklenmesi gerektiğinin de kaydedildiği planda “Özellikle ilköğretim öğrencilerinde dil, kültür ve tarih bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sistemli bir hale getirilerek artırılması” önlemine yer verildi.

