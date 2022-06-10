TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Şu anda iki yeni partinin grafiği yükseliyor'
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'de şu anda yeni kurulan iki yeni partinin grafiği yükseliyor. Bunların biri Türkiye Değişim Partisi, diğeri ise Yeniden Refah Partisi" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sarıgül, partisinin Düzce'de düzenlediği ziyaret programları kapsamında, bir restoranda basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin "İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın Kılıçdaroğlu için 'Alevi kimliği Sünniler için endişe' açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Sarıgül, "21. yüzyılda, çağdaş demokrasilerde etnik köken üzerinde siyaset yapılmasını Türkiye Değişim Partisi olarak uygun görmüyoruz. Bu ortamda bir insanın Alevi kökenli olması, Sünni kökenli olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan o adam dürüst adam mı? Becerikli adam mı? Yetenekli adam mı? Biz parti olarak ona bakarız. O insanın toplumsal barışa önem verip vermediğine bakarız. Etnik köken üzerine siyaset yapılmasını zinhar reddederiz." yanıtını verdi.
"İKİ PARTİNİN GRAFİĞİ YÜKSELİYOR"
Sarıgül, 6'lı masa toplantılarını da değerlendirerek, şunları söyledi:
"Mesela bir masa kuruldu, o masa kurulmadan perde arkasında kurmaylar konuşmalı, her şey bitmeli ondan sonra o masalar kurulmalı ve orada aday açıklanmalı. O aday açıklanırken de 5 milyon, 10 milyon yurttaşımızla açıklanmalı. Yani şu andaki masa muhalefete düşmüştür. İktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey yapmıyor. Biz şu anda 'Türkiye iki ittifaka mahkum değildir, siyasi partiler kendi arasında iş birliği ve güç birliği mutlaka yapmalıdır.' diyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum ki bizim görüşmelerimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor. Pazartesi günü Ankara'da çok önemli ve değerli görüşmeler yapacağız ama bunları kamuoyu ile bütün konularda anlaşma olduğu zaman paylaşacağız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Türkiye'de şu anda yeni kurulan iki yeni partinin grafiği yükseliyor. Bunların biri Türkiye Değişim Partisi, diğeri ise Yeniden Refah Partisi. Ben sokağa çıktığımda iki siyasi partinin güçlendiğini ve milletimizde teveccüh gördüğünü görebiliyorum."
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