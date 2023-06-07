TDP kapatılıyor mu? Sarıgül yanıtladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 00:08
TDP kapatılıyor mu? Sarıgül yanıtladı
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CHP Erzincan Milletvekili ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

TDP’nin kapatılmasının gündemde olmadığını belirten Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TDP’nin kapatılması gündemimizde yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yaptığımız görüşmede demokrasi mücadelesinde birlikte olmanın uygun olacağını belirtmiştir. TDP Parti Meclisi 8 Haziran 2023 Perşembe günü toplanarak konuyu görüşecektir” ifadelerini kullandı.


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