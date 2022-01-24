TDP’den istifa eden Yazıcı: Genel merkezde darp edildim
Mustafa Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’ni (TDP) karıştıran tokat olayı karakolluk oldu. Partinin istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Onurcan Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı E.E.’nin kendisini tehdit ettiğini ve şoförünün de kendisine “Senin derdin ne” diyerek tokat attığını ileri sürdü.
TDP Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan ve parti üyeliğinden istifa eden Onurcan Yazıcı’nın parti genel merkezinde darp edildiğine ilişkin ifadesi ortaya çıktı.
Yazıcı, Ankara’daki Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği’ne yaptığı şikayette; TDP Genel Başkan Yardımcısı E.E.’nin, 3 Ocak 2022 tarihinde parti genel merkezinde, kendisi hakkında “Onurcan’ın bacaklarını kıracağım” diyerek küfrettiğini diğer genel başkan yardımcılarından öğrendiğini aktardı. Yazıcı, bunun üzerine MYK salonunda E.E. ile tartıştıklarını belirterek, E.E.’nin MYK salonunda kendisini tehdit ettiği iddiasında bulundu. Yazıcı, E.E.’nin şoförü G.K.’nın da kendisine “Senin derdin ne” diyerek tokat attığını öne sürdü. Yazıcı, H.M. isimli şahısın, olayın ardından E.E.’nin korumasına ve şoförü G.K.’ya, kendisi hakkında “O buradan dışarı çıkmayacak” dediğini öğrendiğini aktardı.
'DERDİN NE?' DEYİP TOKATLADI
Yazıcı, E.E. ve şoförü G.K. hakkında şikayetçi olarak darp raporu aldı. Yazıcı’nın tokat iddiasına ilişkin TDP Genel Başkan Yardımcısı Şefika Keskin de ifade vererek, “TDP Genel Merkezi’nde MYK toplantısı vardı. Ben de toplantıya katıldım. Toplantı öncesinde tartışmaya tanık olmadım. Toplantı sonrasında Genel Başkan Yardımcımız Uğur Aksöz’ün odasına girdiğimde G.K. odadaydı. Benden sonra odaya Onurcan Yazıcı girdi. Onurcan Yazıcı odaya girdikten sonra Uğur Aksöz’e ‘Müsaitseniz iki dakika yalnız görüşebilir miyiz’ dedi. Ben özel görüşme olacağını düşürerek ayağa kalktığımda G.K., ‘Senin derdin ne’ diyerek Onurcan Yazıcı’nın suratına tokat attı. Ben Onurcan Yazıcı’yı tuttum. Uğur Aksöz de G.K.’yı dışarı çıkardı” dedi.
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