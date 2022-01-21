TDP Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan istifa etti

21 Ocak 2022 Cuma, 11:23

Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi'nin yönetiminde istifa depremi yaşandı. Partinin Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımında partisi ile hiçbir bağının kalmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı.

“Biz hak hukuk adalet için çıktık bu yola. Ama haksızlık, adaletsizlik ve de hukuksuzluğun karşısında omurgalı dik duruşumuzdan hiç taviz vermedik. Bunun içindir ki, yapılan adaletsizliğin karşısında duracağız tabiî ki. TDP ile hiçbir bağım kalmamıştır.”

Canan Ceylan'ın istifasının nedeniyle ile ilgili kendi Twitter hesabından paylaştığı, Habere Güven isimli sitede yayınlanan haberde çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Buna göre TDP Kadın Kolları Başkanlığına aday olan tarafta yer alan bazı kişiler Canan Ceylan’a sözlü ve fiziki şiddet uyguladı. Ancak adli makamlara intikal eden olayla ilgili Genel Başkan Sarıgül ve parti üst yönetimi sessiz kaldı. Haberde, Ceylan'ın istifasının bu nedenle gerçekleştiği aktarıldı.