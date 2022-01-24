Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

"Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (yüzde 25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulurken yurttaşların yüzde 72'sine göre emekli maaşlarına yaılan zam beklediklerinin altında. Yüzde 6'lık kısım ise bu artışı beklentisinin üstünde olduğunu ifade etti.

