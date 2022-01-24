Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:05
Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından son anket sonucunu paylaştı. 

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

Sencar, anketle birlikte "Hükümet emeklileri kaybetti" notunu düştü. 

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' çalışmasının emeklilere yaplan zam oranıyla ilgili memnuniyet oranıyla ilgili bölümünü yayınladı.

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

"Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (yüzde 25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorulurken yurttaşların yüzde 72'sine göre emekli maaşlarına yaılan zam beklediklerinin altında. Yüzde 6'lık kısım ise bu artışı beklentisinin üstünde olduğunu ifade etti.

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:

AK PARTİ

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 41.5

Beklediğimizden yüksekti: 10.7

Beklediğimizden azdı: 44.8

Fikrim yok/Cevap yok: 3

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

CHP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 4.4

Beklediğimizden yüksekti: 2.2

Beklediğimizden azdı: 91.1

Fikrim yok/Cevap yok: 2.2

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

İYİ PARTİ

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 13

Beklediğimizden yüksekti: 2.4

Beklediğimizden azdı: 84

Fikrim yok/Cevap yok: 0.6

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

HDP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 5.4

Beklediğimizden yüksekti: 4.7

Beklediğimizden azdı: 87.8

Fikrim yok/Cevap yok: 2

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

MHP

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 21.6

Beklediğimizden yüksekti: 2.7

Beklediğimizden azdı: 75.7

Fikrim yok/Cevap yok: -

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

DEVA

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 9.1

Beklediğimizden yüksekti: -

Beklediğimizden azdı: 87.9

Fikrim yok/Cevap yok: 3

Son anket paylaşıldı: Hükümet emeklileri kaybetti!

DİĞER

Beklediğimiz oranda bir zamdı: 7.3

Beklediğimizden yüksekti: 5.5

Beklediğimizden azdı: 85.5

Fikrim yok/Cevap yok: 1.8


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