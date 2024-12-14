Teğmen yeminiyle salona geldiler

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

CHP’li milletvekilleri, görüşmeler öncesinde Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ettikleri yemin gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlere selam yolladı. Milletvekilleri, teğmenlerin fotoğrafı ve disiplin kuruluna sevk edilmesine sebep olan yeminin yazılı bulunduğu pankartlarla Genel Kurul’a geldi.

Kurulda söz alan CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları kaydetti:

“Önümüzde iki tane döviz, resim var, teğmenlerimiz var. Öncelikle, sayın milli savunma bakanımıza şunu belirtelim: Kendisi bakan ama uzun yıllar askerlik yaptı, giymiş olduğu bir üniforma var. Bakanlığından daha önemli, saygı duyduğumuz şey giymiş olduğu üniforma, uzun yıllar asker olarak bu ülkeye hizmet vermesi. Bu sorunu burada, Meclis’te cevap vererek çözmesini istiyoruz. O teğmenler bizim, bu ülkenin ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için bir disiplin soruşturması geçiriyorlar.” Konuşmasında Meclis’in Suriye meselesine ilişkin endişeleri gidermesi gerektiğini söyleyen Başarır, “Dün MİT Başkanı Kalın’ın HTŞ’nin başkanıyla birlikte bir görüntüsünü gördük. Biliyorsunuz ki IŞİD onun yan bir kolu. Kendisi askerlik yaptı ve milli savunma bakanı. Onunla beraber namaz kıldığını gördü. Ama IŞİD tarafından o coğrafyada iki asker diri diri yakıldı, IŞİD yaptı bunu. O askerlerin cenaze namazını kılamadık. Ama o görüntüleri maalesef görüyoruz. İsrail’in Şam’a doğru yaklaştığını, bu konuda çok ciddi endişelerin olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.